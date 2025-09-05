Penktadienį įvyko neskelbtas Nausėdos ir Ruginienės susitikimas

Šalies vadovo vyriausiasis patarėjas Frederikas Jansonas patvirtino šią informaciją.
„Neskelbtas susitikimas šiandien įvyko“, – Eltai sakė patarėjas.
F. Jansono teigimu, susitikimo metu aptartas Ministrų kabineto formavimo procesas.
„Buvo kalbama apie pateiktus ir nepateiktus kandidatus. Kol kas nėra pateikti kandidatai į aplinkos ir energetikos ministrus. Kaip prezidentas sakė, neatmestina tikimybė, kad iš pradžių gali būti pateiktas nepilnos (Vyriausybės – ELTA) sudėties dekretas“, – teigė F. Jansonas.
„Tai darbinis susitikimas. Laikas ribotas, tad pasikeičiama informacija apie kandidatus“, – pridūrė jis.
Prezidento vyriausiasis patarėjas neatskleidė, apie kokias kandidatūras ar problemas, formuojant Vyriausybę, kalbėta daugiausiai. Taip pat neatskleidė, kokią nuomonę prezidentas premjerei išsakė apie į aplinkos ministres „aušriečių“ deleguojamą Renatą Saulytę.
„Kol kandidatas nėra pateiktas, prezidentas ir Prezidentūra jų tikrai nevertina“, – teigė F. Jansonas.
Ketvirtadienį šalies vadovas ganėtinai skeptiškai įvertino šią „aušriečių“ siūlomą kandidatę.
Visgi, Eltos šaltinių teigimu, I. Ruginienė apsisprendė neteikti šios kandidatūros prezidentui. Premjerės manymu, „aušriečių“ siūlytai kandidatei trūksta kompetencijų.
F. Jansonas nedetalizavo ir vykusio pokalbio apie situaciją, ieškant energetikos ministro.
G. Nausėda yra užsiminęs, kad šias pareigas galėtų tęsti laikinai ministerijai vadovaujantis Žygimantas Vaičiūnas. Tačiau tokią galimybę gana skeptiškai vertina „aušriečių“, kuriems priskirta ši ministerija, lyderis Remigijus Žemaitaitis.
„Prezidentas vertins, kai bus pateiktas kandidatas. Prezidentas jau yra išsakęs (poziciją – ELTA), kad Energetikos ministerija yra nacionalinio saugumo klausimo dalis. Į tai bus atsižvelgiama, vertinant kandidatą“, – sakė F. Jansonas.
ELTA primena, kad praėjusį antradienį Seimas pritarė I. Ruginienės kandidatūrai į premjeres. Paskirtoji Vyriausybės vadovė ne vėliau kaip per 15 dienų nuo jos paskyrimo turi pristatyti parlamentui sudarytą ir prezidento patvirtiną Ministrų kabinetą bei teikti parlamentui svarstyti Vyriausybės programą.
Šalies vadovas jau susitiko su didžiąja dalimi kandidatų į naująją Vyriausybę.
