Pinskuvienei – prastos žinios iš teismo

Teismas pranešė, kad buvo atmestas pareiškėjų, tai yra Ž. Pinskuvienės ir L. Jakutytės skundas, ir paliktas galioti minėtas VRK sprendimas.
Kaip teigiama teismo pranešime spaudai, ginčas kilo Ž. Pinskuvienei ir L. Jakutytei nesutikus su 2025 m. balandį priimtu VRK sprendimu, kuriuo nustatyta, kad jų veiksmai darė politinį ir psichologinį spaudimą Deltuvos pietinės rinkimų apygardos komisijos pirmininkei ir nariams, prisidėjo prie jų atsistatydinimo bei siekė paveikti sprendimų priėmimą. Pareiškėjos tvirtino, kad jų veikla buvo teisėta, pagrįsta faktais ir išreikšta tinkamai.
Išnagrinėjęs bylą, teismas konstatavo, kad byloje yra pakankamai duomenų daryti išvadą, kad Deltuvos pietinės rinkimų apygardos komisijos posėdžiuose Ž. Pinskuvienės ir L. Jakutytės elgesys, t. y. kritika pakeltu tonu, nepagrįstų skundų teikimas (pavyzdžiui, dėl garsiai neperskaityto rašytinio pasižadėjimo, sumaišytų darbotvarkės klausimų numerių, garsiai neužduoto klausimo, ar pritariama darbotvarkei, dėl to prašant atleisti komisijos pirmininkę), ir pan., buvo sistemingas, tikslingas, ilgalaikis ir turėjo tiek tiesioginio, tiek netiesioginio psichologinio spaudimo požymių.
„Toks elgesys sukūrė nepakeliamas komisijos darbo sąlygas ir privertė iš pareigų atsistatydinti komisijos pirmininkę ir komisijos narius, todėl jis pagrįstai laikytinas psichologiniu smurtu“, – akcentuoja teismas.
Teismas pabrėžė, kad nors nėra duomenų apie pareiškėjų padarytą įtaką komisijos priimtiems sprendimams, tačiau Ž. Pinskuvienė ir L. Jakutytė savo sisteminiu spaudimu ir nederamu elgesiu akivaizdžiai siekė daryti įtaką komisijos priimamiems sprendimams, o jų deklaratyvūs argumentai, jog visi pasisakymai buvo paremti faktais ir įrodymais, o pastabas reikšdavo mandagiai ir pagarbiai, atmesti kaip prieštaraujantys byloje nustatytoms ir įrodytoms faktinėms aplinkybėms.
Šis teismo sprendimas gali būti skundžiamas apeliacine tvarka.
