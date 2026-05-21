Plintant įrašui su Izraelio ministru, URM sako, kad bet koks orumą žeminantis elgesys – nepriimtinas

„URM diplomatiniais kanalais palaiko nuolatinį kontaktą su Izraelio puse visais rūpimais klausimais. Matėme vaizdo įrašą apie flotilės dalyvių sulaikymą. Bet koks žmogaus orumą žeminantis elgesys yra nepriimtinas ir smerktinas. Atkreipiame dėmesį, kad dar vakar Izraelio ministras pirmininkas ir užsienio reikalų ministras viešai ir aiškiai atsiribojo nuo tokio elgesio“, – žurnalistams perduotame komentare teigia ministerija.
BNS skelbė, kad Izraelio pareigūnai trečiadienį pietiniame Ašdodo uoste pradėjo šimtų aktyvistų iš į Gazos Ruožą plaukusios flotilės sulaikymą, pranešė žmogaus teisių grupė, Izraelio pajėgoms jūroje perėmus jų laivus.
Praėjusią savaitę iš Turkijos išplaukę „Global Sumud Flotilla“ laivai žymi naujausią aktyvistų bandymą pralaužti Izraelio vykdomą palestiniečių teritorijos blokadą. Praėjusį mėnesį Izraelio pajėgos perėmė ankstesnę flotilę.
Izraelio pareigūnai teigė, kad 430 flotilėje buvusių aktyvistų yra pakeliui į Izraelį, o žmogaus teisių grupė „Adalah“ nurodė, kad dalis jų jau atvyko į Ašdodo uostą ir yra ten laikomi.
Vaizdo įraše, paskelbtame I. Ben Gviro paskyroje socialiniame tinkle „X“ su prierašu „Sveiki atvykę į Izraelį“, matyti dešimtys aktyvistų ant karinio laivo denio, skambant Izraelio himnui, o ministras matomas mojuojantis Izraelio vėliava.
Jo pasidalintame vaizdo įraše matyti, kaip jis drąsina sulaikymo centro darbuotojus, kai šie pargriauna aktyvistą, kuris, jam einant pro šalį, atsistojo ir pasakė „Laisva, laisva Palestina“.
Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu (Benjaminas Netanjahu) šią savaitę sukritikavo I. Ben Gvirą, o užsienio reikalų ministras Gideonas Saaras šį ministro elgesį pasmerkė.
Per karą Gazos Ruože, kurį išprovokavo 2023 metų spalį įvykdytas „Hamas“ išpuolis prieš Izraelį, anklavas susidūrė su dideliu maisto, vaistų ir kitų būtiniausių prekių trūkumu, o Izraelis kartais visiškai sustabdydavo pagalbos tiekimą.
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