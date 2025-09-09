Po „aušriečių“ lyderio teiginių – Juozo Oleko lūkestis

Taip jis kalbėjo vienos iš valdančiųjų partijų „Nemuno aušros“ lyderiui Remigijui Žemaitaičiui pirmadienį neatmetus galimybės, kad naujasis Seimo pirmininkas gali ir nebūti patvirtintas.
„Aš taip manau“, – žurnalistams antradienį sakė J. Olekas, paklaustas, ar tikisi, jog parlamentas patvirtins jo kandidatūrą.
Socialdemokratas sakė su R. Žemaitaičiu kalbėjęsis sekmadienį.
„Tai aš šiaip kalbėjau (su „aušriečių“ lyderiu – BNS), bet iš tikrųjų kiekvienas žmogus, kiekvienas Seimo narys gali turėti savo pamąstymų. Mes girdėjome vienų Seimo narių pamąstymų, girdėjome Žemaitaičio, bet aš manau, kad bus viskas tvarkingai“, – sakė politikas.
Naujas Seimo pirmininkas bus renkamas suformavus naują valdančiąją daugumą. Ją sudaro iš viso 82 mandatus turinčios Lietuvos socialdemokratų partijos, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos Seime.
Anksčiau koalicijoje vietoj „valstiečių“ buvo Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“, tačiau ji į koaliciją šį kartą nepakviesta, kai pareiškė negalinti dirbti su „Nemuno aušra“.
Šiuo metu parlamento pirmininko pareigas eina demokratų lyderis Saulius Skvernelis. Šis postas jam atiteko pagal ankstesnę koalicijos sutartį.
Pirmadienį jis Seimo sekretoriate registravo atsistatydinimo pareiškimą, o vėliau apie savo ketinimus pasitraukti iš posto patikino ir žurnalistus.
„Kol kas toks prašymas mano yra pateiktas ir rytoj nutarimas Seime bus teikiamas. Aš pats ir teiksiu jį“, – antradienį sakė S. Skvernelis.
„Nemuno aušros“ lyderis TV3 Žinioms teigė, kad palaikymas šiuo metu pirmojo Seimo pirmininko pavaduotojo pareigas einančiam J. Olekui gali priklausyti nuo to, kaip bus tvirtinami „aušriečių“ kandidatai į ministrus.
Šiai politinei jėgai priklauso trys ministerijos – Aplinkos, Energetikos ir Žemės ūkio.
Kandidatas vadovauti Žemės ūkio ministerijai Audrius Palionis jau buvo susitikęs su prezidentu Gitanu Nausėda, tuo metu antradienį paaiškėję kiti siūlomi ministrai Prezidentūroje dar nesilankė.
Kaip rašė BNS, „aušriečiai“ į aplinkos ministrus siūlo dabartinį ministrą Povilą Poderskį, į energetikos – teisininką Mindaugą Jablonskį.
Nauja Vyriausybė formuojama atsistatydinus premjerui Gintautui Paluckui. Jis tą padarė sulaukęs vis daugiau klausimų dėl savo praeities ir verslų.
