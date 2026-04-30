Po Gabrieliaus Landsbergio kritikos – Lauryno Kasčiūno atsakas

Jis taip pat teigė nesuprantantis, kodėl ši kritika buvo išsakyta viešai, o ne asmeniškai jam.
„Į dešinę, tvirtai į dešinę (juda partija – BNS)“, – BNS ketvirtadienį sakė Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) partijos pirmininkas.
„Manau, kad tokiais klausimais, kaip migracija, imigracija šiuo atveju, kaip pagarba valstybinei kalbai, tikrai, man atrodo, grįžtam prie Sąjūdžio ištakų, tvirtai saugant mūsų valstybės kultūrinę, socialinę sanglaudą“, – kalbėjo jis.
L. Kasčiūnas tvirtino, kad matomus pokyčius viduje lėmė pasikeitusi vadovybė.
„Čia yra naujo partijos pirmininko (...) rinkimų kampanijos metu žadėti akcentai, kad saugosim tai, kas yra geri pasiekimai ir kur partija visąlaik buvo pirmaujanti, ir stiprinsim save ten, kur galbūt galėjom būti stipresni. Tokia mano vizija ir šita vizija mes žygiuosim į priekį“, – sakė L. Kasčiūnas.
„Labai svarbus dalykas, kurio mes nedarėm anksčiau ir darom dabar, tai yra atsisukom veidu į visą Lietuvą. Išvažiavom iš stiklinio Vilniaus bokšto, aplankiau beveik visą Lietuvą per metus, tą darysiu ir toliau. Man atrodo, tiek mūsų bendruomenės skyriuose, tiek Lietuvos visuomenė yra pasiilgusi autentiškų, nuoširdžių pokalbių apie Lietuvą ir pasaulį“, – kalbėjo jis.
Politikas taip pat pridūrė manantis, kad partija yra „geram kely, tai rodo ir visuomenės pasitikėjimas“.
Apie tai, kad jam nėra aišku, kokios politinės krypties laikosi TS-LKD, G. Landsbergis užsiminė trečiadienį LRT televizijos laidoje „Dienos tema“.
L. Kasčiūnas teigė, kad jam sunku suprasti pasirinktą bendrapartiečio komunikacijos būdą.
„Man sunku suprasti, tiesą sakant. Aš daryčiau kitaip, – kalbėjo parlamentaras. – Aš paimčiau telefono ragelį, paskambinčiau ir mes galėtume pasikalbėti apie tai, jeigu kažkur yra gerų idėjų, kaip galbūt pagerint kažką, kur galbūt trūksta vienos ar kitos pozicijos, tai duočiau patarimų ir tą padaryčiau pokalbio metu.“
BNS rašė, kad G. Landsbergis vadovavo partijai 2015–2024 metais bei 2020–2024 metais buvo užsienio reikalų ministras. 2024 metų spalį, po Seimo rinkimų jis pasitraukė iš partijos pirmininko posto ir atsisakė mandato parlamente.
Praėjusių metų vasarį TS-LKD pirmininku išrinktas L. Kasčiūnas.
