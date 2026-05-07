Po tragedijos Pranckiečio šeimoje – Bilotaitės atvirumas: tai yra didžiausia problema

„Po sunkios ir ilgo gydymo pareikalavusios sūnaus traumos batutus išbraukėme iš pramogų sąrašo. Gavus rimtą pamoką norėjosi perspėti ir kitus, kad pramogos ant batutų pavojingesnės nei atrodo iš pirmo žvilgsnio. Ir pripučiami batutai kelia ne mažesnes rizikas negu įtempiami, – feisbuke trečiadienio vakarą rašė politikė. – Prakalbusi apie tai viešai sulaukiau priekaištų ir net grasinimų iš kai kurių verslininkų – pasirodo, žmonės ėmė atšaukinėti užsakymus batutų nuomai.“
Tąkart, prieš dvejus metus, su kolege Jurgita Sejoniene Seime atsakingų institucijų politikė klausė, ką turime keisti, kad pramogos ant batutų būtų ne tik smagios, bet ir saugesnės?
„Didžiausia problema ne teisinis reguliavimas, kuris atrodo pakankamas. O tai, kad į saugumo reikalavimus, tiksliau, vaikų saugumą vis dar žiūrima pro pirštus: batutų nuomotojai ir pramogų organizatoriai neskiria pakankamai dėmesio supažindinant vaikus ir suaugusiuosius su saugumo reikalavimais. Parašai dažnai būna greiti ir formalūs, be išsamių instrukcijų. Kai batutai nuomojami privačioms šventėms, dažnai vaikai šokinėja ant jų po kelis ir dar daugiau, ne visada juos stebi suaugusieji, o tai daryti būtina nuolatos. Daugiau kontrolės ir priežiūros reikėtų ir batutų nuomotojams. Galvojimas, kad mums nieko blogo nenutiks, nepadeda. Padarykime viską, kad vaikai liktų gyvi ir saugūs“, – rašė politikė.
Ji plačiau apie tai papasakojo „Žinių radijo“ reportaže:
Primename, kad prieš beveik dvejus metus, šokinėdamas ant batuto susižeidė tuomet vidaus reikalų ministrės pareigas ėjusios A. Bilotaitės sūnus.
„Batutai yra tapę neatsiejama mūsų vaikų gimtadienių ir laisvalaikio dalimi“, – tuomet feisbuke rašė A. Bilotaitė.
Ji pasakojo, kad sūnus Benas su draugais šventė gimtadienį šokinėdami ant batuto.
„O nutiko taip: dvi operacijos, dvi paros reanimacijoje, lūžusi ranka, pažeista arterija… laukia ilgas gijimas. Mes gavome skaudžią pamoką – daugiau niekada jokių batutų. Taip, teko girdėti apie traumas, kurias vaikai patiria taip pramogaudami. Bet juk visada galvoji, kad tavo vaikams taip nenutiks... Kad pripučiami batutai nėra tokie pavojingi…“ – pažymėjo A. Bilotaitė ir prisipažino, kad svarstė, ar verta dalintis šia skaudžia patirtimi viešai.
Anot ekspertų, šokinėjimas ant batutų – ypač pavojinga atrakcija.
Vaikų chirurgas Benediktas Jonuška vaikams šokinėti ant batutų nerekomenduoja. Vis dėlto, „jeigu kitaip neįmanoma“, pažymėjo jis, tuomet reikėtų vadovautis šiomis pagrindinėmis rekomendacijomis:
Jaunesniems nei 6 metų vaikams neleisti šokinėti ant batutų.
Vaikai, šokinėjantys ant batutų, turi būti prižiūrimi suaugusiųjų.
Vienu metu ant batuto gali būti tik vienas vaikas.
Neatlikinėti triukų, salto ir įvairių apsisukimų ore.
Pagrindas po batutu turi būti lygus.
Šalia batutų neturi būti jokių objektų: medžių, pastatų, kitų žaidimų įrenginių.
Turi būti naudojami apsauginiai tinklai, spyruoklės pridengtos.
