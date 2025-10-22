Po trylikos metų reikalauja grąžinti premiją: Seimo narys skolingas 60 tūkst. eurų

J. Šuklinas 2012 metų vasaros olimpiadoje Londone iškovojo sidabrą vienvietės kanojos 200 metrų irklavimo rungtyje ir taip prisidėjo prie istorijoje sėkmingiausio Lietuvos pasirodymo žaidynėse, kai buvo iškovoti net šeši medaliai. Deja, praėjus septyneriems metams nuo laimėjimo, dar kartą patikrinus olimpiados metu paimtus mėginius, J. Šuklino organizme buvo rasta draudžiamų medžiagų. Už tai jis buvo diskvalifikuotas, o iškovotas sidabro medalis anuliuotas.
„Per olimpiadą paėmė visus mėginius ir laukėme ilgą laiką atsakymų, kol mums išmokėjo premiją. Tada atėjo laiškas, kad švarus, nėra jokių draudžiamų medžiagų ir išmokėjo premiją. Bet praėjo septyneri metai ir – ne, perpatikrinome“, – pasakojo Seimo narys, buvęs olimpietis J. Šuklinas.
Maža to, dėl dopingo praradęs olimpinį sidabrą, J. Šuklinas valstybei privalėjo sugrąžinti ir prieš trylika metų išmokėtą beveik 60 tūkstančių eurų siekiančią premiją. Tačiau, praėjus šešeriems metams po įsigaliojusio sprendimo, buvęs kanojininkas pinigų dar neatidavė.
„Kažkokio turto, kurį galėčiau parduoti, kad galėčiau grąžinti premiją šiuo metu tikrai neturiu. Buvo prašymas, kad padengčiau per tam tikrą laikotarpį. Mano pozicija – kuo ilgesnis laikotarpis“, – kalbėjo Seimo narys, buvęs olimpietis J. Šuklinas.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Pasak Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos vadovų, šiuo metu tariamasi su buvusiu kanojininku, kokiu būdu ir per kiek laiko jis grąžins išmokėtą premiją.
„Sportininkas sutinka grąžinti visas lėšas, kas susiję su premija. Dabar kaip tik dėliojamės grafiką“, – aiškino švietimo, mokslo ir sporto viceministras Giedrius Grybauskas.
Viceministras stebisi, kodėl iki šiol ankstesnės Vyriausybės nesiėmė jokių veiksmų, kad pinigai būtų sugrąžinti.
„Sakė, kad niekas anksčiau nesiklausinėjo, tai jis ir nemokėjo. Keista man pačiam šį klausimą po trylikos metų spręsti. Bet, matyt, ana valdžia nematė būtinybės šitų pinigų ieškoti. Dabar susiduriame su šiuo klausimu“, – teigė G. Grybauskas.
J. Šuklinas tikino, kad tik sulaukęs kaltinimų dėl dopingo vartojimo norėjo ginti savo garbę, tačiau tiesiog neturėjo tam lėšų.
„Daug buvo klausimų ir sakė, kad turime daug argumentų gintis, bet, iš praktikos, maždaug 300 tūkstančių eurų reikia, kad būtų padarytas visas procesas“, – aiškino J. Šuklinas.
J. Šuklinas 2022 metais prisijungė prie Liberalų sąjūdžio, o pernai pirmą kartą buvo išrinktas į Seimą. Pasak bendrapartiečio ir kito buvusio olimpiečio Virgilijaus Aleknos, įrodyti savo nekaltumą dopingo bylose beveik neįmanoma.
„Daug būna atvejų, kai kreipiasi sportininkai dėl dopingo pripažinimų ir panašiai. Bet sėkmės istorijų nebūna labai daug – išgirstame tik apie kelias tokias istorijas“, – komentavo Seimo narys, buvęs olimpietis V. Alekna.
J. Šuklinui laimėjus medalį, papildoma beveik 30 tūkstančių eurų premija buvo paskirta ir jo treneriams. Maždaug 15 tūkstančių eurų – pasirengti varžyboms padėjusiam personalui. Trys iš jų savąją premijos dalį valstybei jau grąžino.
