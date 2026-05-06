Po Žemaitaičio paviešinto plakato „Remyga b***s“ – tyrimas

„Nemuno aušros“ lyderis balandžio pabaigoje pasidalijo nuotrauka iš Vilniaus Katedros aikštėje surengtos protesto akcijos „Šalin rankas nuo laisvo žodžio“.
Joje buvo matoma mergina su plakatu „Remyga b***s“. Politikas rašė, kad vyko „falų garbinimo šventė“ ir „falas, laisvo žodžio sinonimas!“.
Kiek vėliau naujienų portaluose pasirodė informacija, jog nuotrauka netikra, o mergina užfiksuota laikanti plakatą su užrašu „Atsakomybė vis dar pakeliui?“.
R. Žemaitaitis teigė, jog nuotrauką padirbo kultūros bendruomenė, o jis ja dalijęsis, nes norėjo paskatinti diskusiją dėl patyčių viešojoje erdvėje.
„Aušriečių“ lyderis yra daugiausiai dėl savo elgesio Etikos ir procedūrų komisijos sulaukiantis parlamentaras.
