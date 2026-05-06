 Po Žemaitaičio paviešinto plakato „Remyga b***s“ – tyrimas

2026-05-06 15:22
BNS inf.

Seimo etikos sargai nusprendė imtis tirti, ar suklastota nuotrauka iš protesto pasidalijęs „aušriečių“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis nepadarė pažeidimo.

„Nemuno aušros“ lyderis balandžio pabaigoje pasidalijo nuotrauka iš Vilniaus Katedros aikštėje surengtos protesto akcijos „Šalin rankas nuo laisvo žodžio“.

Joje buvo matoma mergina su plakatu „Remyga b***s“. Politikas rašė, kad vyko „falų garbinimo šventė“ ir „falas, laisvo žodžio sinonimas!“.

Kiek vėliau naujienų portaluose pasirodė informacija, jog nuotrauka netikra, o mergina užfiksuota laikanti plakatą su užrašu „Atsakomybė vis dar pakeliui?“.

R. Žemaitaitis teigė, jog nuotrauką padirbo kultūros bendruomenė, o jis ja dalijęsis, nes norėjo paskatinti diskusiją dėl patyčių viešojoje erdvėje.

„Aušriečių“ lyderis yra daugiausiai dėl savo elgesio Etikos ir procedūrų komisijos sulaukiantis parlamentaras.

