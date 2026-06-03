Po žinios apie braškančią Budrio kėdę – ir valdančiųjų partijų priekaištai

„Kiek dalyvauju valdančiosios daugumos veikloje ir koalicijos susitikimuose, susidaro įspūdis, kad Budrys dirba savarankiškai, nesitardamas net su Vyriausybės vadove, nederindamas savo veiksmų ar pozicijų. Galiausiai, mes turime Vyriausybės programą, kuri turi būti vykdoma. Susidaro toks įspūdis, kad jis savarankišką programą kažkokią vykdo“, – trečiadienį Eltai komentavo L. Girskienė.
„Daugiau neturiu kažkokių žinių, užsienio politika nėra mano sritis. Bet kad turi pastabų ministrui tikrai girdėjau, užkulisiuose kalbama. Labiausiai pykstama dėl to, kad nesikalbama“, – pridūrė ji.
Pasak politikės, visi ministrai yra skiriami tam, kad Vyriausybės programa būtų įgyvendinta – dėl to koalicija ir susitarė.
„O čia gaunasi, kad nevykdo mūsų programos (...). Nesu mačiusi jo nei viename tokiame pasitarime, kad informaciją kažkokią pristatytų ar savo viziją. Buvome kažkada į frakciją pasikvietę, derinome labai ilgai laiką susitikimui. Bet į mūsų klausimus konkrečiai nebuvo atsakyta“, – sakė parlamentarė.
Pasak jos, jeigu socialdemokratai nuspręstų pakeisti K. Budrį, LVŽKŠS organizuotų pasitarimą šiam klausimui aptarti.
„Bet kiek iš frakcijos kolegų esu girdėjusi, tai tikrai turi priekaištų ministro darbui“, – pažymėjo L. Girskienė.
„Nemuno aušros“ vicepirmininkas: ministro darbui priekaištų turime
Savo ruožtu „Nemuno aušros“ vicepirmininkas Robertas Puchovičius nurodo, jog frakcija savo pozicijos šiuo klausimu kol kas neturi.
„Mano asmeninė pozicija yra tokia, kad mes nesivelsime į socialdemokratų matymus, ar K. Budrys gali tęsti darbus, ar ne. Socialdemokratai, kaip didžiausias partneris, priims sprendimą, koks jiems yra geriausias. (...) Jeigu gali tęsti, tai tęs, jeigu negali, tai turbūt priims tokį sprendimą“, – Eltai teigė R. Puchovičius.
„Šioje vietoje nenorime kištis ir nurodinėti, kas ką turi atleisti, ar kas ką turi priimti“, – pridūrė jis.
Parlamentaras taip pat pabrėžė, kad nėra gerai, kai asmenys ateina į politinio pasitikėjimo postus ir nevykdo programos.
„Tas yra blogiausia, kai ateina žmonės dirbti į Seimą arba į Vyriausybę ir galvoja, kad jie atėjo į Uždarąją akcinę bendrovę (UAB) ir yra UAB vadovai“, – kalbėjo R. Puchovičius.
„Yra Vyriausybės programa ir reikia jos laikytis. Jeigu kažkas keičiasi, turi derinti su premjere. O jeigu premjerė negali duoti tikslaus atsakymo, tada yra derinama koalicijoje arba partijos organuose. Bet kokiu atveju yra blogai, kai ministrai mato savo matymą ir nesiderina su pagrindiniais (asmenimis – ELTA), kurie delegavo būtent tą žmogų“, – akcentavo „aušrietis“.
Jis taip pat pažymėjo, jog „Nemuno aušra“ skeptiškai vertina K. Budrio darbą.
„Jeigu imti vertinti jo darbą, tai tikrai mes daug priekaištų turime. Būna kartais, kad jis kalba visos koalicijos vardu, nors koalicijoje tas dalykas nėra suderintas. Čia yra blogai. Santykiai su Rusija yra blogi ir jų negali būti, bet koalicijos vardu gąsdinti Rusiją ir dar eskaluoti didesnį... kad karas galėtų prasidėti artimiausiu metu, tikrai yra blogai. Tokius visus pasisakymus reikėtų derinti su premjere“, – apibendrino R. Puchovičius.
Seimo pirmininkas: manau, kad ministras dirba gana profesionaliai
Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad K. Budrys dirba gana profesionaliai ir geba atstovauti Lietuvos interesams tarptautiniuose formatuose.
„Man atrodo, kad ministras daug keliauja, daug dalyvauja, buria vietoje mūsų diplomatinius žmones ir jis savo darbą atlieka (...). Man atrodo, kad ministras dirba gana profesionaliai“, – interviu Eltai teigė Seimo pirmininkas, paklaustas, kaip vertina K. Budrio darbą.
Pastaruoju metu užsienio reikalų ministras susilaukė kritikos dėl pasisakymų apie Kaliningradą, laikysenos Baltarusijos bei Kinijos atžvilgiu. Be to, neoficialiai svarstoma, kad K. Budrys ne visuomet tinkamai atstovauja Vyriausybės užsienio politikos kryptims. Esą būta rimtų jo ir premjerės Ingos Ruginienės nuomonių išsiskyrimų. Tarkime, dėl kritinių mineralų sutarties su JAV. Be to, daliai socdemų nepatiko K. Budrio išvykos į regionus ir susitikimai su partijos skyrių atstovais.
J. Oleko manymu, daugelis ministrų susilaukia kritikos. Kartu jis pažymi, jog diplomatijos vadovo pareigybė yra viešesnė, todėl jo veikla sulaukia daugiau dėmesio ir vertinimų.
„Kuriam ministrui nėra kritikos? Visus kritikuoja. Užsienio reikalų ministro darbas yra viešesnis, yra daugiau pasisakymų, atstovavimo. Man atrodo, kad yra daug padaryta. Mes turėjome ir tebeturime sudėtingą užduotį atstatyti mūsų santykius su Kinija iki dabartinio europinio lygmens – tai nėra taip paprasta (...). Taip pat santykiai su kaimynine Baltarusija, migracija, oro balionai ir mūsų transporto užgrobimas (...). Visą laiką rasime galimybę kritikuoti, nes užsienio politika atstovauja mūsų šalies interesams“, – teigė Seimo pirmininkas.
LSDP pirmininko pavaduotojas sako, kad subjektyvių nuomonių nereikėtų priimti kaip fiksuotos pozicijos
Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininko pavaduotojas Robertas Duchnevičius sako neturintis jokios informacijos, kad partijos tarybos posėdyje šeštadienį bus aptariamas klausimas dėl K. Budrio tolesnio buvimo poste.
„Man nėra žinoma, iš kur ta informacija atsirado. Aš mačiau spaudoje parašyta, bet kas tai sugalvojo, man kyla klausimas, nes mes neturime tokių klausimų darbotvarkėje“, – Eltai trečiadienį teigė R. Duchnevičius.
Pasak politiko, viešoje erdvėje pasirodžiusi informacija nėra paremta oficialiais sprendimais, esą tai veikiausiai yra subjektyvus kai kurių kolegų vertinimas.
„Man čia viskas pletkų lygyje. Taip pat kaip kai kurių kolegų subjektyvios nuomonės dėstymas. Nereikėtų to priimti, kad čia yra kažkokios fiksuotos pozicijos. Kol tai neaptarta valdymo organuose ir kol nėra partijos pirmininko oficialios pozicijos (...). Man apie užsienio reikalų ministrą jokių klausimų nėra žinoma“, – dėstė jis.
LSDP vadovo pavaduotojas tvirtina negirdėjęs oficialių nusiskundimų dėl ministro darbo.
„Ne, nieko oficialaus kol kas nežinau“, – kalbėjo R. Duchnevičius.
Remdamasis šaltiniais lrt.lt skelbė, kad bent penki socialdemokratai neviešai teigė, kad K. Budrio laikysena užsienio politikoje ne visai atitinka partijos, Vyriausybės apsibrėžtas politikos gaires.
Savo ruožtu Seimo pirmininkas interviu Eltai teigė, kad K. Budrys dirba gana profesionaliai ir geba atstovauti Lietuvos interesams tarptautiniuose formatuose.
ELTA primena, kad pastaruoju metu užsienio reikalų ministras susilaukė kritikos dėl pasisakymų apie Kaliningradą, laikysenos Baltarusijos bei Kinijos atžvilgiu. Be to, neoficialiai svarstoma, kad K. Budrys ne visuomet tinkamai atstovauja Vyriausybės užsienio politikos kryptims. Esą būta rimtų jo ir premjerės Ingos Ruginienės nuomonių išsiskyrimų. Tarkime, dėl kritinių mineralų sutarties su JAV. Be to, daliai socdemų nepatiko K. Budrio išvykos į regionus ir susitikimai su partijos skyrių atstovais.
Taip pat diskutuota ir dėl kai kuriais klausimais išsiskiriančių premjerės ir K. Budrio pozicijų. Diskusijos kilo po to, kai šių metų pradžioje premjerė ėmėsi iniciatyvos pati komentuoti tam tikrus užsienio politikos klausimus.
Pati I. Ruginienė anksčiau tikino, kad pastebimas aktyvesnis jos ir LSDP pirmininko, Jonavos rajono mero Mindaugo Sinkevičiaus įsitraukimas į užsienio politikos reikalus nėra susijęs su tariamu nepasitikėjimu Lietuvos diplomatijos vadovu. Vyriausybės vadovė teigė pasitikinti užsienio reikalų ministru.
Savo ruožtu pats K. Budrys kovo viduryje sakė nejaučiantis konkurencijos su Vyriausybės vadove. Tarp jų esą nėra išsiskiriančių pozicijų užsienio politikos klausimais.
Tuo metu prezidentas Gitanas Nausėda sakė teigiamai vertinantis Lietuvos diplomatijos vadovo darbą. Pasak jo, ministras laikosi principingos pozicijos šaliai svarbiais klausimais, vykdo Vyriausybės programą ir prezidento jam nustatytas gaires.
(be temos)