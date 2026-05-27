Premjerė: tai būtų dovana priešams

Taip ji kalbėjo opozicijai keliant politinės atsakomybės klausimą dėl galbūt netinkamos Vyriausybės narių komunikacijos apie duomenų vagystę. Pastarieji toliau tvirtina, jog visuomenei apie incidentą pranešė, kai tik tai leido tyrimą vykdanti teisėsauga.
„Mes visi nesibaidome atsakomybės, bet šiandien labai svarbu pabrėžti, kad Vyriausybė turi nebėgti nuo problemų, bet jas spręsti. Bet koks atsistatydinimas ar tokio pobūdžio sprendimo priėmimas būtų geriausia dovana mūsų priešams“, – žurnalistams trečiadienį po susitikimo su ekonomikos ir inovacijų, krašto apsaugos bei vidaus reikalų ministrais sakė I. Ruginienė.
Bet koks atsistatydinimas ar tokio pobūdžio sprendimo priėmimas būtų geriausia dovana mūsų priešams.
Ji taip pat pakartojo apie duomenų vagystę buvusi supažindinta balandžio pradžioje, tačiau pažymėjo, jog visuomenės informuoti anksčiau negalėjusi dėl prokuratūros vykdyto ikiteisminio tyrimo.
„Pati buvau informuota dar balandžio pradžioje ir iš karto (...) buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas. Nuo to laiko Generalinė prokuratūra kontroliavo visą procesą, (...) todėl mes galėjome išeiti su savo pareiškimais tik tuomet, kuomet Generalinė prokuratūra informavo visuomenę“, – aiškino premjerė.
Pasak jos, ikiteisminio tyrimo duomenų atskleidimas be prokuroro leidimo užtraukia baudžiamąją atsakomybę.
„Taip jau yra, kad vykstant tam tikriems procesams kartais, net jei ir labai nori, turi sulaukti momento, kada bus saugu ir galima kalbėti apie vieną ar kitą įvykį“, – kalbėjo ministrė pirmininkė.
BNS rašė, kad Generalinė prokuratūra tiria galimus neteisėtus prisijungimus ir daugiau nei 600 tūkst. nekilnojamojo turto registro įrašų, įskaitant žmonių asmens kodus, pasisavinimą.
Teisėsaugos teigimu, prisijungimai vykdyti per iš užsienio „nulaužtas“ Migracijos departamento darbuotojų paskyras.
Pirmieji neteisėti prisijungimai ir duomenų nutekinimas siekia dar šių metų pradžią, o Registrų centrui apie tai tapo žinoma balandį.
Tai, jog premjerė apie duomenų vagystę sužinojo balandį, antradienį BNS informavo jos atstovas Ignas Algirdas Dobrovolskas. Jo teigimu, ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas minėto mėnesio 15 dieną.
„Ikiteisminis procesas yra ypatingai svarbus šiuo atveju, jam pakenkti yra daug didesnė žala ir man atrodo, kad procesas sudėliotas Generalinės prokuratūros buvo taip, kad kuo kokybiškiau tas tyrimas būtų atliktas“, – tikino ministrė pirmininkė.
Tuo metu prezidentas Gitanas Nausėda anksčiau nebuvo informuotas apie incidentą, nors be premjerės apie jį jau žinojo ir kai kurių ministerijų bei įstaigų vadovai.
Kiek anksčiau trečiadienį Seimo pirmininkas Juozas Olekas sakė nemanantis, kad Vyriausybės nariai tyčia nuslėpė informaciją nuo visuomenės.
(be temos)