Premjerės patarėjai – Rosvaldas Gorbačiovas ir Vydūnas Trapinskas

R. Gorbačiovas darbą pradėjo nuo ketvirtadienio, o V. Trapinskas – praėjusią savaitę, pranešė Vyriausybės kanceliarijos Komunikacijos departamentas.
R. Gorbačiovas iki šiol dirbo Statybų inspekcijos atstovu, anksčiau yra dirbęs Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos komunikacijos vadovu, žemės ūkio ministro atstovu, vadovavęs Lietuvos gynybos ir saugumo pramonės asociacijai.
Anksčiau jis yra dirbęs bendrovėje „Maxima LT“, finansų ministro, prezidento, ministro pirmininko atstovu spaudai, vadovavo bendrovių „Mažeikių nafta“, „Lietuvos telekomas“ (dabar „Telia Lietuva“), banko „Snoras“ komunikacijai.
V. Trapinskas iki šiol dirbo užsienio investicijų skatinimo agentūroje „Investuok Lietuvoje“, kur vadovavo Užsienio talentų plėtros departamentui, buvo Talentų plėtros komandos vadovu ir investicinės aplinkos ekspertu.
Jis taip pat buvo „Klaipėda ID“ (buvusios Klaipėdos ekonominės plėtros agentūros) valdybos narys, vadovavo Jaunimo reikalų agentūrai (tuometiniame Jaunimo reikalų departamente).
