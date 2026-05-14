Premjerės patarėjas po FNTT kratų Žemaitaičio kabinete: neigiamas fonas politikai – akivaizdus

„Pasitikime teisėsaugos institucijų darbu, neabejojame jų kompetencija ir tuo, kad visi sprendimai bei vertinimai bus priimami tinkamai. Platesni komentarai apie tyrimą bus galimi tuomet, kai teisėsauga pateiks išvadas. Tokios situacijos ir viešojoje erdvėje matoma informacija toliau prisideda prie visuomenės nepasitikėjimo politika ir politikais augimo. Neigiamas fonas politikai šiuo metu yra akivaizdus“, – ketvirtadienį sakė Ignas Dobrovolskas.
Kaip rašė BNS, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) pareigūnų kratos atliekamos vykdant tyrimą dėl politikų automobilių nuomos partijai „Nemuno aušra“.
Tyrimas nuo kovo vyksta dėl galimo sukčiavimo, siekiant nustatyti, ar nebuvo padarytas nusikaltimas, kai R. Žemaitaitis ir D. Petkevičienė savo automobilius nuomojo „Nemuno aušrai“ ir kartu patys jais naudojosi.
Šiuo metu įtarimai niekam nepareikšti.
VRK kovą konstatavo, jog „Nemuno aušra“, 2024 metais iš savo lyderio R. Žemaitaičio bei partijos narės D. Petkevičienės nuomodamasi automobilius ir jiems už nuomą sumokėjusi iš partijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų, lėšas panaudojo ne pagal paskirtį, 49,5 tūkst. eurų išlaidų nepagrindė dokumentais.
Taip pat nustatyta, kad partija pateikė klaidingus duomenis VRK.
Šie pažeidimai pripažinti šiurkščiais. Dėl to politinė organizacija negavo pirmojo pusmečio valstybės dotacijos – 241,8 tūkst. eurų.
Be to, R. Žemaitaičiui ir D. Petkevičienei nurodyta partijai atitinkamai grąžinti 26 tūkst. 776 bei 15 tūkst. 349 eurus.
„Aušriečiai“ nesutinka su tokiu VRK sprendimu ir jį apskundė teismui. Jų teigimu, automobiliai nuomoti laikantis Valstybinės mokesčių inspekcijos nustatytos tvarkos.
Tuo metu Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) balandžio pabaigoje nusprendė, kad savo vadovaujamai partijai automobilį nuomavęs R. Žemaitaitis šiurkščiai pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą.
„Nemuno aušra“ Seime turi 18 atstovų, ji priklauso valdančiajai daugumai.
