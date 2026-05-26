 Prezidentas dėl oro gynybos šaukia Valstybės gynimo tarybos posėdį

Prezidentas dėl oro gynybos šaukia Valstybės gynimo tarybos posėdį

2026-05-26 17:17
BNS inf.

Prezidentas Gitanas Nausėda trečiadienį šaukia Valstybės gynimo tarybos (VGT) posėdį, kuriame bus aptarta oro gynyba.

<span>Prezidentas dėl oro gynybos šaukia Valstybės gynimo tarybos posėdį</span>
Prezidentas dėl oro gynybos šaukia Valstybės gynimo tarybos posėdį / P. Peleckio / BNS nuotr.

Prezidento patarėjo Rido Jasiulionio teigimu, bus apžvelgta dronų įskridimų į Lietuvos ir kaimyninių šalių oro erdvę sukelta saugumo situacija Lietuvoje ir regione, aptartas integruotos oro erdvės gynybos sistemos tolesnis diegimas.

Lietuvoje vis dažniau pasitaiko situacijų, kai į šalies teritoriją įskrenda kariniai dronai. Praėjusią savaitę dėl oro atakų grėsmės Vilniaus ir Utenos apskrityse buvo paskelbtas kodas „Raudona“. Tai reiškia, kad gyventojai privalėjo eiti slėptis į priedangas.

Be to, dėl aviacijos saugumo tenka stabdyti oro uostų darbą, nes į draudžiamą teritoriją patenka kontrabandiniai balionai arba civiliniai dronai.

Šiame straipsnyje:
Gitanas Nausėda
VGT
dronai
Valstybės gynimo tarybos posėdis

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