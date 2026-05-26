Prezidentas dėl oro gynybos šaukia Valstybės gynimo tarybos posėdį

Prezidento patarėjo Rido Jasiulionio teigimu, bus apžvelgta dronų įskridimų į Lietuvos ir kaimyninių šalių oro erdvę sukelta saugumo situacija Lietuvoje ir regione, aptartas integruotos oro erdvės gynybos sistemos tolesnis diegimas.
Lietuvoje vis dažniau pasitaiko situacijų, kai į šalies teritoriją įskrenda kariniai dronai. Praėjusią savaitę dėl oro atakų grėsmės Vilniaus ir Utenos apskrityse buvo paskelbtas kodas „Raudona“. Tai reiškia, kad gyventojai privalėjo eiti slėptis į priedangas.
Be to, dėl aviacijos saugumo tenka stabdyti oro uostų darbą, nes į draudžiamą teritoriją patenka kontrabandiniai balionai arba civiliniai dronai.
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