Prezidentas: Lietuva pasiruošusi prisijungti prie Suomijos inicijuotos priedangų Ukrainai koalicijos

„Lietuva sveikina ir pilnai palaiko Suomijos iniciatyvą vadovauti priedangų Ukrainai koalicijai. Mes esame pasiruošę prie jos prisijungti. Savo ruožtu Lietuva kviečia Suomiją prisijungti prie mūsų iniciatyvos statyti naujas mokyklas Ukrainoje“, – bendroje Lietuvos ir Suomijos vadovų spaudos konferencijoje Helsinkyje teigė G. Nausėda.
Ukraina ir Suomija gegužę paskelbė apie tarptautinę civilinės saugos stiprinimo koaliciją, kuri skirta plėsti priedangų tinklą kariaujančioje šalyje.
Iniciatyva skirta statyti priedangas, valstybėms dalintis patirtimi šioje srityje, kurti įrankius, skirtus finansuoti priedangų įrengimą.
Kaip skelbė BNS, Lietuva yra viena pirmųjų valstybių, pradėjusi Ukrainos atstatymo projektus, nelaukiant karo pabaigos.
Spalį Vyriausybės patvirtintos Lietuvos įsitraukimo į Ukrainos atstatymą ir atsigavimą gairės 2024–2027 metams numato skirti paramą statant mokyklas, slėptuves, įsigyjant išminavimo įrangą, pagalbą šalies eurointegracijai, taip pat stiprinant jos energetikos sektoriaus atsparumą.
Naujausi komentarai