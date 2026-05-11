Prezidentas NATO pajėgų Europoje vadui pabrėžė Lietuvos lyderystę savarankiškai rūpinantis gynyba

„Lietuva pritaria, kad Europos valstybės imtųsi daugiau atsakomybės NATO, ir pati rodo lyderystės pavyzdį – didiname investicijas į gynybą, stipriname priimančiosios šalies paramą ir spartiname ginkluotės įsigijimus“, – pirmadienį Prezidentūros išplatintame pranešime sakė G. Nausėda.
Jame teigiama, jog prezidentas sąjungininkų pajėgų vadui Europoje pabrėžė kritinę JAV svarbą žemyno saugumui bei išreiškė paramą siūlymui pereiti prie oro gynybos misijos taikos metu.
Anot G. Nausėdos, Lietuvai „absoliučiai būtina“, kad šalyje veiktų Aljanso oro pajėgos.
Šalies vadovas taip pat informavo A. Grynkewichių apie Valstybės gynimo tarybos sprendimą į misiją Hormuzo sąsiauryje siųsti iki 40 karių ir civilių.
A. Grynkewichius antradienį Vilniuje dalyvaus Šiaurės Europos kariuomenių vadų konferencijoje „Northern CHODs Conference“, kurioje regiono ir sąjungininkų kariniai lyderiai diskutuos apie Europos saugumą, NATO rytinio flango gynybą ir prisitaikymą prie šiuolaikinio karo realijų.
Dėmesys gynybai NATO rytiniame flange sustiprėjo, vertinant grėsmes po 2022 metais Rusijos invazijos į Ukrainą.
