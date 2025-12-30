Prezidentas su finansų ministru, savivaldybių atstovu aptars vietos valdžios investicijų plėtrą

„Prezidentas rytojaus susitikime (...) aptars su Fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinio įstatymo naująja redakcija susijusius fiskalinės valdysenos pokyčius, naujas galimybes vietos valdžios ilgalaikėms investicijoms“, – susitikimo išvakarėse pranešė Prezidentūra.
BNS skelbė, kad praėjusią savaitę Seimas pritarė paprastesnėms fiskalinės drausmės taisyklėms, kuriomis nuo kitų metų vieninteliu šios drausmės kriterijumi bus laikomas išlaidų augimas. Jis galės didėti ne daugiau kaip 5,2 procento.
Vyriausybės parengtai Fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinio įstatymo naujai redakcijai pritarė 113 parlamentarų, prieš ir susilaikiusiųjų nebuvo.
Svarstant pakeitimus Seimas sprendė dėl lankstesnių nei siūlyta anksčiau išlaidavimo sąlygų savivaldybėms, kurios nuogąstavo, jog gali netekti sutaupytų milijonų.
Vyriausybės teiktas projektas sulaukė kritikos, nes pagal jį savivaldybės negalėtų į kitus metus perkelti nepanaudotų lėšų investicijoms – apie 600 mln. eurų.
Todėl parlamentas nusprendė savivaldai suteikti daugiau lankstumo, tačiau ne tiek daug, kiek ji siekė – savivaldybių biudžetų išlaidos negalės viršyti pajamų daugiau kaip 1,5 procento. Be to, jos į deficitą galės neįtraukti išlaidų investicijoms tik skolinantis iš nacionalinio plėtros banko ILTE.
Taip Seimas atmetė Prezidentūros idėją leisti savivaldai į biudžeto deficitą neįtraukti ne tik ILTE, bet ir tarptautinių bankų finansuojamų investicijų, taip pat investicijų į projektus, kuriuos savivaldybės kofinansuoja.
Vyriausybės siūlė, kad savivaldybės iš savo biudžetų kitąmet galėtų išskaičiuoti tik ES paramą.
