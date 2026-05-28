Prezidentas toliau kritikuoja informavimą apie RC duomenų vagystę: bandyta šluoti po kilimu

„Pranešti reikėjo realiu laiku, nes bet kokiu atveju, tai, kad buvo įsilaužta, jau buvo žala, o kiekviena diena delsimo informuoti visuomenę apie tai, kad padaryta žala yra papildoma žala“, – Klaipėdoje žurnalistams sakė G. Nausėda.
„Nežinau, kodėl pamėginta tas dulkes sušluoti po kilimu, nes šiuo atveju pasirodė, kad kilimas yra permatomas ir tu nieko tokiu būdu nepaslėpsi“, – pridūrė jis.
Pasak šalies vadovo, jei nepavyko išvengti pagrindinės žalos – duomenų vagystės – buvo galima išvengti papildomos žalos – pavėluoto visuomenės informavimo.
„Yla iš maišo išlindo vėliau ir ji, deja, tikrai neatrodo gerai“, – kalbėjo G. Nausėda.
Prezidento teigimu, valstybė turi technologiškai pasiruošti ir išmokti šios situacijos pamoką, kad ateityje tokių krizių nepasikartotų.
Nežinau, kodėl pamėginta tas dulkes sušluoti po kilimu, nes šiuo atveju pasirodė, kad kilimas yra permatomas ir tu nieko tokiu būdu nepaslėpsi.
„Manau, kad išvados padarytos, buvo pamėginta reaguoti iš karto, kai problemos identifikuotos, tik dar kartą kartoju – negalima žiūrėti į komunikaciją kaip mėginimą sušluoti dulkes po kilimu“, – dėstė šalies vadovas.
„Tai informacija svarbi, be galo svarbi daugeliui Lietuvos žmonių ir ne tik žmonių, nes kalbame apie institucijas, kurios patyrė labai realius nuostolius. Net tokius nuostolius, apie kuriuos šiandien nenorėčiau dar viešai kalbėti, nes tai yra susiję su nacionalinio saugumo klausimais“, – pridūrė jis.
Kaip rašė BNS, Generalinė prokuratūra teigia, jog apie pavogtus gyventojų duomenis turėjo informuoti pats Registrų centras. Savo ruožtu valdančiosios Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkas Mindaugas Sinkevičius pareiškė, jog gyventojus informuoti apie incidentą turėjo prokurorai.
Tuo metu premjerė Inga Ruginienė bei ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas teigia, kad laukta prokuratūros pranešimo apie pradėtą ikiteisminį tyrimą.
Seimo opozicija dėl to inicijuoja parlamentinį tyrimą. Atsižvelgdama į jo rezultatus, neatmeta kelti politinės atsakomybės klausimą.
„Aš pirmiausia manau, kad atsakingi tie, kurie nepasirūpino savo informacijos ir paskyrų saugumu, nes jų paskyros buvo nulaužtos. Nėra taip, kad jie nežino pasekmių ir nežino rizikų. Visi žino tas rizikas, tačiau, deja, kai kurios institucijos pro pirštus žiūri į tai, kad o galbūt man pasiseks, mano paskyra nebus nulaužta“, – sakė G. Nausėda.
BNS rašė, kad Generalinė prokuratūra tiria galimus neteisėtus prisijungimus ir daugiau nei 600 tūkst. nekilnojamojo turto registro įrašų, įskaitant žmonių asmens kodus, pasisavinimą.
Teisėsaugos teigimu, prisijungimai vyko iš užsienio pasisavinus Migracijos departamento darbuotojų paskyras.
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