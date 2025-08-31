 Prezidento patarėjas: energetika atsiduria vienose „Nemuno aušros“ rankose

2025-08-31 20:53
Augustė Lyberytė (ELTA)

Valdančiajai koalicijai nutarus, kad „Nemuno aušra“ deleguos savo kandidatus vadovauti Aplinkos, Energetikos ministerijoms bei Seimo Energetikos ir darnios plėtros komitetui, šalies vadovo Gitano Nausėdos vyriausiasis patarėjas Frederikas Jansonas sako – energetikos sektorius atsiduria „aušriečių“ rankose. Todėl, pasak jo, būsimasis energetikos ministras turės būti atsvara „Nemuno aušrai“.

Frederikas Jansonas
Frederikas Jansonas / A. Ufarto/ELTOS nuotr.

„Šiuo atveju, manome, kad ministras turėtų būti tam tikra atsvara“, – sekmadienį LRT televizijai sakė F. Jansonas, klausiamas apie galimus „aušriečių“ interesus energetikos sektoriuje.

„Jeigu žvelgtume plačiau į koalicijos susitarimą ir tai, kaip dėliojama, tai ir Aplinkos ministerija, kuriai tam tikra dalimi priklauso ir vėjo, ir saulės energija, ir Energetikos ministerija, ir naujai kuriamas komitetas Seime – Energetikos komitetas – jie faktiškai atsiduria vienose „Nemuno aušros“ rankose. Tai puikiai matome, kad normali atsvarų sistema, parlamentinės kontrolės sistema šiuo atveju nebus veikianti. Tai manome, kad ministras būtent turi būti tam atsvara“, – pažymėjo jis.

Ministras turėtų būti tam tikra atsvara.

Anksčiau G. Nausėda „Žinių radijui“ buvo užsiminęs, jog šiuo metu laikinai Energetikos ministerijai vadovaujantis ir į ankstesnę Vyriausybę Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ deleguotas Žygimantas Vaičiūnas galėtų būti „vienas iš tinkamesnių ir geriausių pasirinkimų“ šioms pareigoms.

Pagal naują koalicinę sutartį, Energetikos ministerijos vadovo kandidatūrą turėtų siūlyti „Nemuno aušra“.

„Aušriečių“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis dėl būsimo energetikos ministro kandidatūros žada apsispręsti kitą savaitę. Tiesa, LRT radijui politikas tikino ketinantis susitikti ir su Ž. Vaičiūnu.

Šiame straipsnyje:
Nemuno aušra
Frederikas Jansonas
koalicija
energetika

