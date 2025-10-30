Ragina prezidentą neskirti Roberto Kauno į krašto apsaugos ministrus

„Visiškai jokios kompetencijos nacionalinio saugumo ir gynybos srityje, jokios realios patirties vadovaujant rimtai valstybinei ar viešojo sektoriaus organizacijai, ar formuojant nacionalinę politiką“, – feisbuke ketvirtadienį rašė buvęs krašto apsaugos ministras.
Pasak jo, šio socialdemokrato skyrimas į Krašto apsaugos ministerijos vadovus būtų „visiškai neatsakingas žingsnis, turėsiantis rimtų ir ilgalaikių pasekmių“.
„Atrodo, kad socialdemokratai prarado bet kokį atsakomybės jausmą. Todėl raginu Respublikos Prezidentą neskirti R. Kauno krašto apsaugos ministru“, – teigė L. Kasčiūnas.
„Avantiūra su kultūros ministru, palyginus su sprendimu skirti šį politiką ministru, ateityje valstybės vadovui gali pasirodyti tik kaip pasivaikščiojimas parke“, – pridūrė jis.
Konservatorių lyderis omenyje turėjo „aušriečio“ Ignoto Adomavičiaus, pareigose išbuvusio savaitę, paskyrimą kultūros ministru.
Kaip skelbė BNS, R. Kauną į krašto apsaugos ministrus Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP) nutarė deleguoti po ketvirtadienio valdybos ir prezidiumo posėdžių.
Jo kandidatūrą šalies vadovui oficialiai turėtų pateikti premjerė Inga Ruginienė.
Naujojo ministro prireikė iš pareigų atleidus Vyriausybės vadovės pasitikėjimą praradusią Dovilę Šakalienę.
