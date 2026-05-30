Iš Registrų centro pavogti užsienio reikalų ministro ir jo šeimos duomenys

„Taip, ir šeimos narių taip pat. Tie duomenys, kurie yra registre“, – žurnalistams šeštadienį sakė ministras, paklaustas, ar jo duomenys buvo pavogti.
Pagal tai, ką vertina tarnybos, tie duomenys buvo perimti ir yra priešiškų subjektų dispozicijoje.
Generalinė prokuratūra šiuo metu tiria galimus neteisėtus prisijungimus ir daugiau nei 600 tūkst. nekilnojamojo turto registro įrašų, įskaitant žmonių asmens kodus, pasisavinimą.
Pasak K. Budrio, neramina tai, jog kažkas galimai turi interesą didelį kiekį duomenų panaudoti prieš šalį nukreiptiems veiksmams.
„Pagal tai, ką vertina tarnybos, tie duomenys buvo perimti ir yra priešiškų subjektų dispozicijoje“, – tikino jis.
Nuo duomenų vagystės taip pat nukentėjęs prezidentas Gitanas Nausėda anksčiau šią savaitę sakė, jog galima tvirtinti, kad tai – „priešiškų valstybių veikla“.
Duomenis taip pat prarado kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras, dalis ministrų, Seimo narių, verslininkų, kaip sakė Valstybės saugumo departamento direktorius Remigijus Bridikis, ir dalis žvalgybos pareigūnų.
Teisėsaugos teigimu, prisijungimai vyko iš užsienio, pasisavinus Migracijos departamento darbuotojų paskyras. Kaip penktadienį tvirtino vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius, duomenų vagystė atskleista, vienam piliečiui ėmus aiškintis, kodėl departamentas domisi jo turtu.
Pirminiais duomenimis, vagystės vykdytos šių metų pradžioje, duomenų pasisavinimas pastebėtas balandžio pradžioje.
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