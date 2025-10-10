Remigijui Žemaitaičiui nepatiks ši žinia iš prokuratūros

Kaip penktadienį pranešė Generalinė prokuratūra, toks sprendimas priimtas įvertinus dviejuose pareiškimuose nurodytą informaciją, atlikus aplinkybių patikslinimą ir konstatavus, kad nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.
„Nutarimuose atsisakyti pradėti ikiteisminius tyrimus nurodoma, kad teisė kritikuoti valdžią negali būti nepagrįstai suvaržyta, politinės partijos kritikos ribos yra plačios, politinės partijos „Nemuno aušra“ nariai yra išrinkti į Seimą, sudaro koalicinę daugumą su kitų partijų nariais, partijos pasiūlyti atstovai eina ministrų pareigas“, – pažymėjo prokuratūra.
Jos vertinimu, kadangi asmenys, dėl kurių teiginių skundėsi „aušriečiai“, yra valdžios institucijų atstovai, politiniai oponentai ar visuomenininkai, pripažintina, jog jų pasisakymai suprantami kaip vieša politinė kritika ir nėra tokio pavojingumo laipsnio, dėl kurių turėtų būti taikoma griežčiausia atsakomybės forma – baudžiamoji atsakomybė.
Vertindamas pareiškimuose nurodytas aplinkybes dėl galimo „Nemuno aušros“ įžeidimo, prokuroras atkreipė dėmesį, kad asmens įžeidimas dekriminalizuotas nuo 2016 metų.
Kiekvienas asmuo, aktyviai dalyvaudamas politiniame gyvenime, įskaitant ir politines partijas, turi tolerantiškai priimti aštresnę, kartais galbūt ir ne visai pagrįstą kritiką.
„Pareiškėjai, manantys, kad viešais pasisakymais yra įžeidžiama jų garbė, orumas ar reputacija, turi galimybę savo pažeistas teises ginti remiantis Civiliniame kodekse numatytais būdais“, – nurodė prokuratūra.
Nutarimai atsisakyti pradėti ikiteisminius tyrimus gali būti skundžiami Vilniaus miesto apylinkės teismui.
Kaip nurodė prokuratūra, aplinkybių patikslinimo metu vertinta R. Žemaitaičio pareiškime pateikta informacija dėl parlamentaro Eugenijaus Gentvilo rugpjūčio 30-osios viešų pasisakymų „Lietuvos ryto“ televizijos laidoje.
Tuo metu „Nemuno aušros“ Klaipėdos miesto ir rajono skyrių pirmininkių pareiškime nurodyti prezidento vyriausiojo patarėjo Frederiko Jansono, konservatoriaus Vytauto Juozapaičio, partijos „Vardan Lietuvos“, buvusio kultūros ministro Arūno Gelūno, buvusios Seimo vadovės Irenos Degutienės, visuomenininkės Beatos Tiškevič vieši pasisakymai.
„Aušriečiai“ skundėsi dėl esą nepagrįstų, žeidžiančių, politinės jėgos vardą diskredituojančių teiginių – tokių, kaip „antivalstybinė partija“, „teroristai“, „fašistai“, „nusikaltėlių organizacija“.
Patikrinus pareiškimų informaciją, prokuratūra konstatavo, kad minėtų asmenų pasisakymai buvo nukreipti į „Nemuno aušrą“, ne į konkretų žmogų.
„Pažymėtina, kad kiekvienas asmuo, aktyviai dalyvaudamas politiniame gyvenime, įskaitant ir politines partijas, turi tolerantiškai priimti aštresnę, kartais galbūt ir ne visai pagrįstą kritiką“, – nurodė prokuratūra.
