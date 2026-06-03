Remigijus Žemaitaitis mano, kad valdančioji koalicija išliks, nors nėra iki galo garantuotas

„Mano galva, koalicija ir turėtų išsilaikyti, nes mes ją tada su tuomečiu premjeru Gintautu Palucku sudarėme. (...) Tai ji dirba, manau, kad ji gali dirbti ir turi dirbti, jeigu norime stabilumo ir ramybės“, – LRT laidoje „Dienos tema“ trečiadienį sakė politikas.
Vis tik R. Žemaitaitis patikslino, kad iki galo dėl koalicijos ateities nėra garantuotas.
„Nesi garantuotas, kaip nutiks tavo gyvenime. Lygiai taip pat ir dėl koalicijos – šį savaitgalį jau socialdemokratai, susirinkusi nauja taryba, partijos pirmininkas Mindaugas kokį sprendimą pateiks, toks sprendimas ir bus“, – pabrėžė „aušriečių“ vedlys.
Politikas pabrėžė manantis, jog koalicijos darbui netrukdo Apeliaciniame teisme nagrinėjama jo byla dėl neapykantos kurstymo, o taip pat Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas, kuriuo konstatuota, kad partija šiurkščiai pažeidė įstatymą.
„Klausimas yra – ar Seimas funkcionuoja? Veikia. Vyriausybė veikia? Veikia. Sprendimai priimami? Taip, priimami. Ar jie geri? Taip, ne visą laiką yra geri, tą reikia suprasti. Taip, vieningų sprendimų mes neturime koalicijoje. (...) Yra tam tikrų dalykų, dėl kurių mes nesutariame, yra pagrindiniai dalykai, dėl kurių sutariame“, – kalbėjo jis.
BNS skelbė, jog anksčiau socialdemokratai yra modeliavę tris galimus scenarijus dėl koalicijos ateities – tęsti darbą esamos sudėties koalicijoje, „aušriečius“ pakeisti demokratais arba dirbti mažumoje.
Dar pirmadienį Seimo pirmininkas Juozas Olekas tikino, kad atsakymas dėl koalicijos su „Nemuno aušra“ jau aiškus. Pasak jo, darbai vyksta, sprendimai priimami.
Po 2024 metų Seimo rinkimų valdančiąją koaliciją socialdemokratai buvo sudarę su „Nemuno aušra“ ir demokratais, tačiau pernai rudenį pertvarkė daugumą, į ją vietoje demokratų pakviesdami Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos parlamento frakciją.
Šiuo metu koalicija parlamente turi 80 atstovų.
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