Ruginienė: glaudesnis Armėnijos bendradarbiavimas su ES stiprina saugumą

Lietuvai ir Armėnijai šiemet minint 35-ąsias diplomatinių santykių atkūrimo metines, Europos politinės bendrijos (EPB) viršūnių susitikimo fone premjerai aptarė dvišalius santykius, regioninį saugumą, Armėnijos ir ES bendradarbiavimą, kitas aktualias temas.
„Glaudesnis ES ir Armėnijos bendradarbiavimas stiprina saugumą ir stabilumą tiek ES, tiek kaimynystėje, plečia taikos, demokratijos ir gerovės erdvę mūsų žemyne“, – Vyriausybės pranešime cituojama I. Ruginienė.
Jos teigimu, Lietuva yra pasirengusi plėtoti bendradarbiavimą su Armėnija įvairiose srityse – stiprinant energetinį atsparumą ir diversifikaciją, saugumą kibernetinių ir hibridinių grėsmių atžvilgiu, taip pat ekonominius, prekybinius ryšius.
Rusijai tęsiant agresiją prieš Ukrainą, ministrai pirmininkai aptarė ir regioninį saugumą, stabilumą.
Premjerė pabrėžė Lietuvos paramą visapusiškam ir tvariam Armėnijos ir Azerbaidžano taikos susitarimui, palankiai įvertino pastarojo laikotarpio pažangą bei išreiškė palaikymą praktinėms ES iniciatyvoms, skirtoms santykių normalizavimui ir stabilumui regione stiprinti.
Taip pat I. Ruginienė sekmadienį lankėsi Armėnų genocido aukų memorialiniame komplekse, susitiks su vietos lietuvių bendruomene.
Ministrė pirmininkė pirmadienį Jerevane dalyvaus EPB plenarinėje sesijoje, neformaliame Europos koalicijos prieš narkotikus susitikime, Lietuvos ir Prancūzijos pirmininkaujamos Core grupės vadovų susitikime, kituose formatuose.
Kaip rašė BNS, gegužės 4-ąją EPB viršūnių susitikime turėtų dalyvauti dešimtys Europos lyderių, o kitą dieną vyks ES ir Armėnijos viršūnių susitikimas.
Armėnija 2017-aisiais pasirašė visapusiškos partnerystės susitarimą su ES, o pernai priėmė įstatymą, kuriuo oficialiai deklaravo ketinimą prašyti narystės Bendrijoje.
Vadovaujant N. Pašinianui, Armėnija oficialiai vykdo strategiją, kurią jis vadina „diversifikacija“, kai priėjimo prie jūros neturinti šalis siekia ryšių tiek su Rusija, tiek su Vakarais.
