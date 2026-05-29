Ruginienė tyrimą dėl kontrabandinių balionų vadina beprecedenčiu: tai – ne pabaiga

„Keturiolika pareigūnų sulaikyta. Tai yra precedento neturintis atvejis. Mes lyg ir džiaugiamės, kad nuo gruodžio mėnesio sulaikom ir išardom kontrabandinius tinklus. Bet kad tai vainikavo pareigūnai, tikrai yra skaudus ir neleistinas įvykis“, – penktadienį lankydamasi Akmenės rajono savivaldybėje žurnalistams sakė politikė.
Praėjusią savaitę Lietuvos kriminalinės policijos biuras sulaikė 27 asmenis, tarp jų – 10 policijos pareigūnų, trys pasieniečiai ir Šalčininkų rajono savivaldybės tarnautojas. Dauguma sulaikytųjų – Šalčininkų rajono gyventojai.
„Manau, kad tai nėra istorijos pabaiga. Mes nuo spalio mėnesio kovojam su balionais. Kas iš esmės buvo hibridinė ataka – matome iš Baltarusijos tam tikrus veiksmus. Bet didžioji dauguma tai buvo kontrabanda, kuri tekėjo laisva eiga daugybę metų“, – sakė I. Ruginienė.
Pasak jos, balionais kontrabanda skraidinama į Lietuvą nuo 2024 metų pradžios.
Premjerė dėkojo kriminalistams, nes, pasak jos, pareigūnų sulaikymas yra neeilinis įvykis.
„Niekas nežino, kuo pasibaigs tyrimas. Ir net neabejoju, kad mes greitai sužinosime daug daugiau. Sistema turi valytis ir pasitikėjimas valstybe turi augti“, – sakė ministrė pirmininkė.
Kaip skelbė BNS, praėjusią savaitę vykdytos operacijos metu buvo atliktos 74 kratos, jose dalyvavo virš 100 policijos pareigūnų.
Tyrimo duomenimis, sulaikytieji pareigūnai kontrabandininkams teikdavo tarnybinę informaciją.
Šiame tyrime įtarimai reiškiami ne tik dėl kontrabandos ir nusikalstamo susivienijimo, bet ir dėl padėjimo kitai valstybei veikti prieš Lietuvą. Pasak prokurorų, omenyje turimas oro uostų darbo trikdymas.
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