Seimas pradės rudens sesiją

2025-09-10 06:43
Jūratė Skėrytė (BNS)

Seimas trečiadienį pradės rudens sesiją – pirmajame posėdį bus atleidžiamas parlamento vadovas ir skiriamas naujas, pateikta Vyriausybės programa.

Seimas pradės rudens sesiją / R. Riabovo / BNS nuotr.

Seimo pirmininkas, demokratas Saulius Skvernelis atsistatydinimo pareiškimą parašė suformavus naują valdančiąją daugumą.

Anksčiau koalicijoje buvusią Demokratų sąjungą „Vardan Lietuvos“ pakeitė Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija.

Seimo pirmininko postas S. Skverneliui priklausė pagal ankstesnę koalicijos sutartį.

Trečiadienį taip pat planuojama rinkti naują parlamento vadovą. Naujoji valdančioji dauguma į šias pareigas siūlo pirmąjį Seimo vicepirmininką socialdemokratą Juozą Oleką.

Pirmą sesijos posėdį paskirtoji premjerė taip pat pateiks Vyriausybės programos projektą, o laikinasis ministras pirmininkas Rimantas Šadžius – Vyriausybės siūlymus Seimo darbų programai.

Šioje programoje – beveik 450 teisės aktų projektų (be lydimųjų). Dalis projektų jau pradėti svarstyti ankstesnėse sesijose.

Nauja Vyriausybė formuojama atsistatydinus premjerui socialdemokratui Gintautui Paluckui. Jis tą padarė sulaukęs vis daugiau klausimų dėl savo praeities ir verslų.

Pagal Konstituciją Seimas rudens sesiją pradeda rugsėjo 10 dieną, baigia gruodžio 23 dieną.

