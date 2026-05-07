Seime bus minimos Lietuvos narystės ES metinės, Europos diena ir Gegužės 3-iosios Konstitucija

Iškilmingi minėjimai numatyti plenariniuose posėdžiuose.
Rytiniame posėdyje bus prisiminta 1791 metų gegužės 3 dieną Abiejų Tautų Respublikoje priimta konstitucija. Tai buvo pirmoji parlamentiniu būdu priimta rašytinė konstitucija Europoje ir antroji rašytinė konstitucija pasaulyje.
Ta proga kalbą sakys Lietuvos parlamento vadovas Juozas Olekas, Seimo narys Emanuelis Zingeris, istorikas Alfredas Bumblauskas, nuotoliniu būdu pasveikins Lenkijos Seimo pirmininkas Wlodzimierzas Czarzasty (Vlodzimežas Čažastas),
Popietinis posėdis prasidės Lietuvos narystės ES 22-ųjų metinių ir Europos dienos minėjimu.
Per jį sveikinimo žodį tars Seimo vicepirmininkė, Seimo Europos reikalų komiteto vadovė Rasa Budbergytė, premjerė Inga Ruginienė, buvęs užsienio reikalų ministras, Lietuvos derybų dėl narystės Europos Sąjungoje delegacijos vadovas Antanas Valionis.
„Renginyje bus prisimenamas Lietuvos kelias į Europos Sąjungą, apžvelgiami pasiekti rezultatai bei akcentuojamas pasiruošimas artėjančiam Lietuvos pirmininkavimui Europos Sąjungos Tarybai 2027 metų pirmąjį pusmetį“, – pranešė Seimo Spaudos tarnyba.
Lietuva į ES įstojo 2004 metų gegužės 1 dieną.
Tuo pačiu parlamente bus paminėta Europos diena. Jos iškilmės vyks ir Energetikos ir technikos muziejuje Vilniuje.
Europos diena švenčiama gegužės 9 dieną. 1950 metais šią dieną Prancūzijos užsienio reikalų ministras Robertas Shumanas (Robertas Šumanas) pateikė deklaraciją, kuria siūlyta įsteigti Europos anglių ir plieno bendriją. Ši organizacija padėjo pamatus dabartinei ES.
