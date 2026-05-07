Seime – paskutinis balsavimas dėl Klaipėdos uosto valdymo pokyčių

Seimui priėmus Vyriausybės inicijuotas Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymo pataisas kitaip būtų formuojama valdyba – joje būtų trys nepriklausomi nariai ir du deleguoti akcininkės – valstybės. Šiuo metu valdyboje dirba tik įmonės darbuotojai.
Susisiekimo viceministrė Dovilė Sujetaitė Seimo komitetuose teigė, kad keičiamas 30 metų galiojęs ir realijų nebeatitinkantis įstatymas, o Klaipėdos uosto vadovas Algis Latakas tvirtino, kad pataisos padėtų uostui geriau konkuruoti su kitomis Baltijos jūros šalimis.
Per pataisų svarstymą Seimo posėdyje, be kita ko, buvo kilęs klausimas, kad šie pokyčiai gali paskatinti uosto vadovybės keitimą.
Be to, pataisomis siūloma aiškiau atskirti uosto valdymo funkcijas, leisti riboti ar stabdyti laivybą uoste, jei pasikeičia geopolitinė situacija arba kyla grėsmės valstybės saugumui.
Numatoma įtvirtinti koncesijų bei uosto žemės nuomos tvarką, išplėsti infrastruktūros gerinimo ar sukūrimo nuostatas, sustiprinti aplinkosaugos priemones ir užtikrinti švarios vandens aplinkos išsaugojimą.
Be to, uostas galėtų būti plečiamas prijungiant rezervines teritorijas, o uosto žemė – prijungiant akvatorijos dalis, kurios statant infrastruktūrą buvo užpiltos.
