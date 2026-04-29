Šimonytė po Starkevičiaus prisipažinimo: neturiu pagrindo sakyti, kad tai susiję su partija

Tai ji kalbėjo po to, kai iš Seimo pasitraukęs ir narystę konservatorių partijoje sustabdęs buvęs žemės ūkio ministras Kazys Starkevičius prisipažino ėmęs kyšį.
„Ar galima, pavyzdžiui, šiuo atveju pasakyti, kad šita byla kažkaip susijusi su Tėvynės sąjunga kaip partija? Aš neturiu jokio pagrindo taip sakyti. Ir taip, Kazys Starkevičius buvo Tėvynės sąjungos politikas ir tuo būdu galima susieti, bet su partija kaip bendruomene aš tikrai jokio ryšio nematau ir, tikiuosi, nepamatysiu“, – žurnalistams trečiadienį sakė I. Šimonytė.
Ji teigė, kad jeigu vadovaudama Vyriausybei būtų turėjusi indikacijų apie galimus nusikaltimus Augalininkystės tarnyboje, „būtų buvę ir tam tikri veiksmai“.
I. Šimonytė sakė apie visas įstaigas, kuriose palanki terpė korupcijai – išduodami leidimai, atliekami tikrinimai – bendrai kalbėjusi su Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT), ypač po Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) situacijos.
„Bet kažkokios konkrečios informacijos, konkrečių pastabų, konkrečių nuogąstavimų ar dėl tos institucijos (Augalininkystės tarnybos – BNS), ar dėl Kazio Starkevičiaus, skiriant jį į pareigas 2024 metų liepos mėnesį, tikrai neturėjau“, – nurodė I. Šimonytė.
Kaip rašė BNS, 2022-ųjų lapkritį Vyriausybė iš pareigų atleido tuometį VMVT vadovą Mantą Staškevičių, paaiškėjus, kad jis įtariamas kyšininkavimu. Pernai liepą ši korupcijos byla perduota nagrinėti teismui, joje be M. Staškevičiaus kaltinami dar trys asmenys.
Apie tai, kad K. Starkevičius teisėsaugai Augalininkystės tarnybos byloje prisipažino paėmęs iki 20 tūkst. eurų kyšį ir pinigus atnešė tyrėjams gailėdamasis dėl savo poelgio, trečiadienį pranešė „15min“ naujienų portalas.
Labiau šokiruoja pats faktas, kad taip atsitiko, kad paėmė, o ne kad prisipažino.
„Jeigu žmogus kažką padaro ir prisipažino, man atrodo, tai lengvina jo atsakomybę. Labiau šokiruoja pats faktas, kad taip atsitiko, kad paėmė (kyšį – BNS), o ne kad prisipažino“, – sakė I. Šimonytė.
Jos teigimu, K. Starkevičiaus paskyrimą žemės ūkio ministru lėmė prezidento Gitano Nausėdos nuostata šioje pozicijoje netvirtinti Kęstučio Navicko, kai po 2024-ųjų šalies vadovo rinkimų Vyriausybė grąžino įgaliojimus.
„Kadangi ponas Nausėda pasakė, kad jis netvirtins Vyriausybėje Kęstučio Navicko, Kęstutis Navickas priėmė sprendimą nebetęsti darbo Vyriausybėje. (...) Kazys Starkevičius buvo natūralus pasirinkimas tiems keliems mėnesiams, kurie buvo likę iki kadencijos pabaigos“, – kalbėjo buvusi premjerė.
TS-LKD lyderis Laurynas Kasčiūnas BNS trečiadienį sakė manantis, kad K. Starkevičiaus pasitraukimas iš partijos yra tik laiko klausimas.
Pasak L. Kasčiūno, paviešintą informaciją apie K. Starkevičiaus prisipažinimą vertins partijos Priežiūros komitetas. Jis gali motyvuotu sprendimu pašalinti partietį arba sustabdyti jo narystę, tačiau TS-LKD pirmininkas vylėsi, kad K. Starkevičius pats priims sprendimą.
„15min“ žiniomis, kyšį K. Starkevičiui galėjo perduoti su buvusiu Valstybinės augalininkystės tarnybos vadovu Jurijumi Kornijenko siejamas verslininkas Danielis Krinickis.
BNS skelbė, kad Valstybinės augalininkystės tarnybos korupcijos byloje įtarimai pateikti ir buvusiam premjerui bei Seimo pirmininkui Sauliui Skverneliui, tarnyboje dirbusiai buvusiai jo patarėjai Agnei Silickienei bei dar keliolikai asmenų.
Generalinės prokuratūros duomenimis, šioje byloje bendra kyšių suma galėjo siekti ne mažiau kaip 1 mln. 112 tūkst. eurų.
Anot teisėsaugos, nuo 2025-ųjų birželio buvęs tarnybos vadovas J. Kornijenko, jo patarėjas Aurelijus Šapranauskas ir kiti asmenys kas mėnesį iš augalus ir augalinius produktus gabenančių įmonių atstovų gautus kyšius už išduodamus fitosanitarinius sertifikatus skirstė nusikalstamos grupės nariams bei kitiems asmenims, tarp jų ir politikams.
(be temos)
(be temos)