Iš Sinkevičiaus – kritika LRT: visuomenė turi teisę klausti, kaip naudojamos lėšos

Jis pabrėžė, kad žmonės yra pavargę nuo uždarų sistemų, visuomenė turi teisę kelti klausimus dėl transliuotojo veiklos, o politikai negali ignoruoti įstaigos problemų.
„Šiandien žmonės pavargo ir nuo uždarų sistemų, ir nuo jausmo, kad kažkur egzistuoja neliečiamų žmonių ratai. Ir turime apie tai kalbėti. Turime kalbėti ir apie žiniasklaidos laisvę, kuri yra būtina demokratijos sąlyga, tačiau manau, kad nė viena institucija negali būti aukščiau visuomenės klausimų ir interesų, ypač tada, kai institucija yra finansuojama visuomenės žmonių pinigais“, – Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) suvažiavime Jonavoje sakė M. Sinkevičius, o šį jo pasisakymą palydėjo partiečių plojimai.
„Visuomenė turi klausti ir turi teisę klausti, kaip naudojamos lėšos, kaip priimami sprendimai, ar atstovaujamos ir girdimos visos visuomenės pusės. Kai kyla klausimų dėl Valstybės kontrolės išvadų ar skaidrumo, politikai neturėtų apsimesti, kad problemos nėra“, – pridūrė jis.
Politikas neminėjo LRT tiesiogiai, tačiau Seimas pastaraisiais mėnesiais svarsto parlamento darbo grupės parengtą įstatymo projektą, kuriuo keičiama įstaigos valdysena.
Kritikai teigia, kad pokyčiais LRT bus politizuota, ir įžvelgia grėsmę žodžio laisvei. Projektą inicijavę valdantieji įtarimus neigia ir sako, jog tik tobulina transliuotojo valdyseną po Valstybės kontrolės atlikto audito.
Nuo gruodžio vykusiuose protestuose prieš valdančiųjų veiksmus dalyvavo dešimtys tūkstančių žmonių.
