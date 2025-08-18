Situacija dėl Sabučio: kas prokurorams užkliuvo labiausiai?

Naujienų portalas „Delfi“ skelbia, kad rašte Seimui nurodoma, jog ikiteisminio tyrimo metu surinkti duomenys leidžia pagrįstai teigti, kad, būdamas Jonavos rajono tarybos nariu, E. Sabutis galėjo suklastoti 18 „Tarybos nario Eugenijaus Sabučio išmokų avanso apyskaitų“ ir pasisavinti beveik 3 tūkst. eurų.
Manoma, kad klastojimas vyko į apyskaitas įtraukus išlaidas „Telia Lietuva“ teiktoms televizijos ir televizijos įrangos įsigijimo išsimokėtinai paslaugoms.
Taip pat prokurorams įtartini pasirodė politiko pateikti kuro kvitai, kurie buvo apmokėti ne paties E. Sabučio, o ne mažiau kaip 10 juridinių ir fizinių asmenų mokėjimų kortelėmis.
Prokurorai nurodo, kad tokią išvadą jiems leidžia daryti duomenys, kurie yra užfiksuoti liudytojų apklausų protokoluose, Jonavos rajono savivaldybės administracijos pateiktuose dokumentuose, bankų, ryšio operatorių ir degalinių pateiktose suvestinėse ir kituose šio ikiteisminio tyrimo dokumentuose.
ELTA primena, kad generalinė prokurorė Nida Grunskienė pirmadienį išsiuntė kreipimąsi į Seimą dėl leidimo patraukti Seimo narį, laikinąjį susisiekimo ministrą E. Sabutį baudžiamojon atsakomybėn.
Kaip paskelbė Generalinė prokuratūra, Seimui prašymas panaikinti E. Sabučio neliečiamybę pateiktas, įvertinus duomenis „čekiukų“ byloje.
Anot prokuratūros, tyrimas susijęs su 2019–2023 m. kadencijos Jonavos rajono savivaldybės tarybos narių išlaidų kompensavimu.
Pasak teisėsaugos, tyrimo metu surinkti duomenys leidžia manyti, kad Seimo nario E. Sabučio, ėjusio šio rajono savivaldybės tarybos nario pareigas laikotarpiu nuo 2019 m. balandžio 11 d. iki 2020 m. lapkričio 12 d., veiksmuose yra piktnaudžiavimo, dokumento suklastojimo ar disponavimo suklastotu dokumentu ir turto pasisavinimo požymių.
ELTA primena, kad laikinasis susisiekimo ministras E. Sabutis praėjusią savaitę buvo apklaustas „čekiukų“ byloje, tiriant Jonavos savivaldybės tarybos narių veiklai skirtų lėšų panaudojimą. Anksčiau politikas minėjo, jog teisėsauga domisi jo, kaip Jonavos rajono savivaldybės tarybos nario, veiklos išlaidų apmokėjimu 2019-2020 m.
Socialdemokratas teigia esantis tikras savo nekaltumu.
