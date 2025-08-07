Skundą paviešinusi Šakalienė: gyventi tenka be specialiųjų efektų

„Anoniminiai pranešimai Lietuvoje, matyt, tampa naujuoju liaudies sportu. Šiuo atveju teisėsaugai rimtu NSGK viršininko veidu perduotas pranešimas, kad ministrė, pasirodo tuos 5 proc. gynybai išmušė tam, kad būtų kuo apginkluoti asmeninę apsaugą, o tankus ir NASAMS‘us aplink namus išrikiuotų. Deja, pristatymai užtrunka, spec. pajėgos misijose, tad gyventi tenka be specialiųjų efektų“, – socialiniame tinkle „Facebook“ ironizavo ministrė.
D. Šakalienė įraše pasidalino ir anoniminio skundo nuotrauka. Joje matyti, kad jis parašytas liepos 9 d., tačiau Seimo kanceliariją skundas pasiekė tik liepos 29 d.
„Mes, Krašto apsaugos sistemos pareigūnai ir karininkai, norime informuoti Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetą apie Krašto apsaugos ministrės Dovilės Šakalienės piktnaudžiavimą ir neadekvatų elgesį“, – rašoma skunde.
„Dėl galimo susidorojimo, šiuo metu negalime atskleisti savo tapatybės, tačiau pradėjus informacijos tikrinimą ar tyrimą, jei bus garantuotas saugumas ir konfidencialumas, tinkamai taikomas Pranešėjo institutas, teiksime informaciją patvirtindami savo tapatybę“, – akcentuoja autoriai.
Kaip skelbta anksčiau, skunde dėstoma neva krašto apsaugos ministrė reikalauja jai pavaldžių struktūrų saugoti jos šeimos namus.
„Informuojame komitetą, kad ministrė nuolat skundžiasi jos atžvilgiu vykdomais maniakiškais persekiojimais, tačiau gilinantis į situaciją, negali pateikti konkrečių aplinkybių, teigia, kad su ja „priešiškos jėgos“ nori susidoroti fiziškai, net gali nužudyti. Ministrė Dovilė Šakalienė ministerijos pavaldume esančių 2 operatyvinių tarnybų departamento: Karo policijos bei Specialiųjų operacijų pajėgų vadovybei davė nurodymus, kad ištisai 7/24 būtų saugomas daugiabutis ir jo prieigos, laiptinė ir butas, kuriame ministrė gyvena kartu su šeima. Tokie nurodymai yra neteisėti, nepagrįsti ir kelia rimtas abejones dėl tokius nurodymus davusio asmens adekvatumo ir asmens būklės“, – rašo skundo autoriai.
„Atsisakius vykdyti nepagrįstus nurodymus pareigūnai ir karininkai sulaukė ministrės nevaldomų isterijos priepuolių, priekaištų ir nepagrįstų kaltinimų nelojalumu, esant susijus su „priešiškom jėgom“ bei sąmokslo prieš ministrę dalyviais. Tokios abejonės ir kaltinimai žemina mūsų – Krašto apsaugos sistemai atsidavusių pareigūnų ir karininkų garbę ir orumą“, – dėstoma rašte.
Kelia klausimus dėl ministrės psichologinės sveikatos
Visgi, skundo autoriai išsakė nerimą dėl ministrės psichologinės sveikatos. Kreipimesi užsimenama apie Krašto apsaugos ministerijos (KAM) patalpose neva rastas raminamųjų vaistų pakuotes.
„Informuojame, kad ministerijos bendrose patalpose tvarkytojai pastebėjo išmestas panaudotų vaistų Xanax bei Relanium pakuotes. Šiuos vaistus vartojantys asmenys ar asmuo nebuvo nustatyti“, – rašoma skunde.
„Esant tokiai situacijai mes neturime psichinės sveikatos specialistų kompetencijų, tačiau linkėdami ministrei Dovilei Šakalienei sveikatos bei būdami tėvynės, Krašto apsaugos sistemos patriotais, prašome komiteto imtis skubių priemonių apsaugant Krašto apsaugos sistemą“, – akcentuoja autoriai.
ELTA primena, kad praeitą savaitę portalo „Delfi“ publikuotame straipsnyje teigiama, jog NSGK gavo anoniminę informaciją apie D. Šakalienės galimą nurodymą ministerijai pavaldžioms struktūroms saugoti jos šeimos namus.
Anot portalo, D. Šakalienė, įtardama, kad yra persekiojama ir su ja norima susidoroti, saugoti jos namus visą parą nurodė ministerijos pavaldume esančių Antrojo operatyvinių tarnybų departamento, Karo policijos ir Specialiųjų pajėgų vadovybei.
Portalui pasiteiravus pačios ministerijos, ši neigė, kad ministrė davė tokį nurodymą.
Dėl šios situacijos NSGK kreipėsi į Generalinę prokuratūrą. Pastarosios pavedimu, procesinį sprendimą šiuo klausimu turės priimti Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT).
