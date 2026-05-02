ŠMSM: gavome prezidentūros siūlymus dėl vokiečių kalbos populiarinimo, juos analizuojame

„Gavome prezidentūros siūlymus, juos analizuojame, inicijuosime tarpinstitucinę diskusiją ir bendrai ieškosime įgyvendinimo galimybių. Visi sprendimai turi būti suderinti su švietimo bendruomene ir pagrįsti finansiniais ištekliais“, – Eltai pateiktame komentare nurodo ministerija.
„Atsižvelgiant į stiprėjančią Lietuvos ir Vokietijos strateginę partnerystę, ŠMSM pritaria prezidentūros požiūriui, kad vokiečių kalbos populiarinimui prasminga skirti didesnį dėmesį“, – pažymi ŠMSM.
Ministerija taip pat akcentuoja, jog šiuo metu yra rengiamas priemonių planas, kuriame ketinama apibrėžti Europos Sąjungos (ES) užsienio kalbų, tarp jų – ir vokiečių, populiarinimo ir skatinimo priemones. Be to, vokiečių, kaip antrosios kalbos, pasirinkimas, pasak ŠMSM, kasmet didėja.
„Ministerija rengia priemonių planą, kuriame bus numatytos ES užsienio kalbų populiarinimo ir skatinimo priemonės, labiau akcentuojant vokiečių kalbą. Pavyzdžiui, galėtų būti priemonės, pritraukiančios daugiau vokiečių kalbos mokytojų, mokyklų, kuriose sudaryta galimybė mokytis šios kalbos, ir pan. Vokiečių kalbos kaip antrosios užsienio kalbos pasirinkimas didėja“, – teigiama Eltai pateiktame atsakyme.
„Šiais mokslo metais vokiečių kalbą, kaip antrąją užsienio kalbą, rinkosi 20 proc. mokinių daugiau nei pernai, iš viso 38 tūkst. mokinių. Tai 6,6 tūkst. daugiau negu praėjusiais mokslo metais. Tai daugiau nei 50 proc. ūgtelėjimas nuo 2021–2022 m. m., kai vokiečių kaip antrosios užsienio kalbos mokėsi beveik 25 tūkst. mokinių“, – nurodo ministerija.
ŠMSM: pastaraisiais metais auga vokiečių kalbos mokytojų skaičius
Socialdemokratės Ramintos Popovienės vadovaujama ministerija taip pat pažymi, jog pastaraisiais metais fiksuojamas augantis vokiečių kalbos mokytojų Lietuvoje skaičius, o šios kalbos pedagogikos studijos yra įtrauktos į prioritetinių pedagogikos krypties studijų programų sąrašą.
„2025–2026 m. m. pedagogų registre yra 475 vokiečių kalbos mokytojai. Pastaraisiais metais vokiečių kalbos mokytojų skaičius pamažu auga: 2022–2023 m. m. jų buvo 314, 2023–2024 m. m. – 337, 2024–2025 m. m. – 363“, – nurodo ministerija.
„Siekiant parengti daugiau jaunų specialistų, Lietuvoje vokiečių kalbos pedagogikos studijos yra prioritetinių pedagogikos krypties studijų programų sąraše – tai reiškia, kad įstojusieji į šias studijų programas kas mėnesį gali gauti tikslinę stipendiją. Taip pat parengtame Mokytojų pritraukimo ir išlaikymo mokyklose plano projekte siūloma supaprastinti įsidarbinimo reikalavimus dar neturintiesiems pedagogikos krypties išsilavinimo, ir tai leis daugiau gimtakalbių pradėti dirbti užsienio kalbų mokytojais, jiems reikėtų turėti aukštąjį išsilavinimą ir atitinkamos užsienio kalbos mokėjimo C1 lygiu įrodymą, o pedagogo profesinę kvalifikaciją įgytų per 2 metus“, – teigiama Eltai pateiktame komentare.
Kaip skelbta, metų pradžioje prezidento Gitano Nausėdos vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis viešai paragino ŠMSM imtis kurti vokiečių kalbos populiarinimo ir mokymo programą.
Savo ruožtu ministerija tuomet teigė, jog yra rengiamas priemonių planas, kuriame bus numatytos užsienio kalbų populiarinimo ir skatinimo priemonės, akcentuojant vokiečių kalbos svarbą. Balandžio viduryje ministrė R. Popovienė Eltai patvirtino, jog šis klausimas buvo aptartas su prezidentūros atstovais, o ministerija tuomet esą gavo atitinkamų namų darbų. ŠMSM vadovė tuomet teigė, jog konkrečius siūlymus planuojama parengti per kelias savaites.
Netrukus po to prezidentūra pranešė inicijuojanti tarpinstitucinę diskusiją dėl vokiečių kalbos populiarinimo Lietuvoje ir šalies vadovo pavedimu ŠMSM teikianti atitinkamus siūlymus.
ELTA primena, kad Berlynas 2023 metų rudenį patvirtino, kad Lietuvoje nuolatiniam buvimui dislokuos kovinės parengties brigadą. Iš viso į Lietuvą ketinama perkelti apie 5 tūkst. Vokietijos brigados karių ir civilių. Dalis jų atvyks su savo šeimomis.
Planuota, kad iki 2026 metų į Lietuvą bus perkelta didžioji brigados dalis. Vokietijos gynybos ministro Boriso Pistoriuso teigimu, pilną operacinį pajėgumą brigada įgis 2027 metais.
(be temos)