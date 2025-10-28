Socialdemokratų valdyba ir prezidiumas svarstys kandidatą į krašto apsaugos ministrus

BNS šaltinių teigimu, premjerė Inga Ruginienė partiečiams pristatys dabartinio susisiekimo ministro Juro Taminsko kandidatūrą.
Susitikimų išvakarėse partijos atstovas Andrius Grumadas teigė, jog taip pat bus aptarti aktualūs politiniai klausimai bei pastarųjų dienų įvykiai.
Kaip skelbė BNS, anksčiau krašto apsaugos sistemai vadovavusi Dovilė Šakalienė ministrės pareigas paliko, praradusi premjerės pasitikėjimą.
Pastaruoju metu daugiausia klausimų sulaukė spalio viduryje KAM surengtas susitikimas su apžvalgininkais ir nuomonės formuotojais, kurie po jo socialiniuose tinkluose paskelbė turintys duomenų, jog Vyriausybė neketina laikytis įsipareigojimo kitais metais gynybai skirti 5 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP).
Paviešinus kitų metų valstybės biudžeto projektą, paaiškėjo, kad krašto apsaugai numatyti 5,38 proc. BVP.
D. Šakalienės teigimu, pirminiame projekte lėšos krašto apsaugai nesiekė 4 proc. BVP, o spalio 1 dieną Vyriausybės pasitarime buvo pristatytas projektas, kuriame numatyta 4,87 proc. BVP.
Premjerė sako, kad biudžetas pastarosiomis savaitėmis buvo nuolat koreguojamas, ir tai yra normali praktika, o buvusios ministrės komentarus vadina klaidinančiais.
Kaip rašė BNS, galimais kandidatais pakeisti D. Šakalienę buvo įvardijami krašto apsaugos viceministrai Tomas Godliauskas ir Karolis Aleksa, pastarąjį pareigas paliekanti socialdemokratė įvardijo kaip pirmąjį pasirinkimą.
