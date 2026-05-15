Su ambasadore susitikęs ministras sako gavęs patikinimą dėl JAV įsipareigojimų Lietuvos saugumui

„Nepaisant vykstančio JAV pajėgumų Europoje peržiūrėjimo, gavome patikinimą iš JAV sąjungininkų, kad JAV nekeičia įsipareigojimo dėl Lietuvos saugumo užtikrinimo“, – penktadienį išplatintame Krašto apsaugos ministerijos (KAM) pranešime cituojamas ministras.
„Lietuva dar kartą buvo išskirta kaip pavyzdinė sąjungininkė, o JAV ir toliau išlieka vienos iš svarbiausių mūsų saugumo garantų – esame už tai dėkingi“, – tikino jis.
Lietuvoje šiuo metu dislokuota per 1 tūkst. JAV karių. Amerikiečių kariai su pertraukomis Lietuvoje rotuojami nuo 2014-ųjų pavasario, o nuo 2019-ųjų šalyje dislokuojami sunkieji batalionai. Nuo 2022-ųjų Lietuvoje dislokuotas JAV batalionas sustiprintas artilerijos vienetu.
Pasak ministerijos, JAV ambasadorė pabrėžė, kad abiejų sąjungininkų glaudi partnerystė ir toliau bus grįsta atvirumu ir nepertraukiamu bendradarbiavimu.
Pastaruoju metu Jungtinės Valstijos koreguoja savo buvimą Europoje.
Leidinys „The Wall Street Journal“ ketvirtadienį skelbė, kad JAV sustabdė daugiau nei 4 tūkst. karių dislokavimą Lenkijoje pagal planinę rotaciją. Teigiama, kad dalis įrangos ir personalo jau buvo pakeliui į Europą.
Šis pranešimas pasirodė po to, kai prieš kurį laiką Pentagonas paskelbė apie planus iš Vokietijos išvesti 5 tūkst. JAV karių.
Naujausi komentarai