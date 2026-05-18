 Su Lietuvoje pirmąkart viešinčiu Jordanijos kolega susitikęs Budrys: istorinis momentas

Su Lietuvoje pirmąkart viešinčiu Jordanijos kolega susitikęs Budrys: istorinis momentas

2026-05-18 14:33
BNS inf.

Su Lietuvoje pirmą kartą viešinčiu Jordanijos vicepremjeru ir užsienio reikalų ministru Aymanu Safadi (Aimanu Safadi) susitikęs Kęstutis Budrys kolegos vizitą vadina istoriniu momentu stiprinant šalių ryšius.

<span>Su Lietuvoje pirmąkart viešinčiu Jordanijos kolega susitikęs Budrys: istorinis momentas</span>
Su Lietuvoje pirmąkart viešinčiu Jordanijos kolega susitikęs Budrys: istorinis momentas / URM nuotr.

Kaip pranešė Užsienio reikalų ministerija, per pirmadienį vykusį susitikimą aptartas dvišalis politinis bei ekonominis bendradarbiavimas, jo plėtros perspektyvos.

Ministrai apsikeitė nuomonėmis apie geopolitinę situaciją Europoje bei Artimuosiuose Rytuose. Kaip nurodoma pranešime, K. Budrys pakartojo Lietuvos solidarumą Jordanijai dėl Irano išpuolių prieš jos teritoriją regioninės karinės eskalacijos metu.

Susitikimo metu taip pat išreikštas bendras noras atgaivinti politinį dialogą, artimiausiu metu suorganizuojant pirmąsias šalių politines konsultacijas.

„Pirmasis Jordanijos užsienio reikalų ministro vizitas – istorinis momentas stiprinant mūsų šalių ryšius bei svarbus žingsnis tolesniam dvišaliam bendradarbiavimui“, – teigė K. Budrys.

Ministro teigimu, Jordanija yra reikšminga ES strateginė partnerė bei aktyvi NATO partnerė, su kuria sieja siekis stiprinti saugumą ir stabilumą.

Susitikime Lietuvos diplomatijos vadovas taip pat pabrėžė, kad Rusijos agresija prieš Ukrainą kelia grėsmę globaliam saugumui ir taisyklėmis grindžiamai tarptautinei tvarkai, ir padėkojo Jordanijai už principingą poziciją Jungtinėse Tautose bei paragino ir toliau remti tarptautines pastangas dėl neteisėtai į Rusiją išvežtų Ukrainos vaikų sugrąžinimo.

Šiame straipsnyje:
Aymanas Safadi
Kęstutis Budrys
Jordanija

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų