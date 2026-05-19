Sureagavo į drono incidentą Utenoje: atleisti ministrą Kauną būtų didžiausia klaida

„Mačiau, kad yra politikų, kurie skuba atleisti ministrą – tai būtų didžiausia klaida“, – interviu Eltai teigė V. Sinkevičius.
„Norėčiau iš ministro išgirsti labai aiškų planą, ką konkrečiai darysime, bet, jokiu būdu, neskubėti su pareiškimais, kad atleisime ministrą ar Vyriausybę. Nes tuomet Rusija pajaus, kad tai yra mūsų silpnumas. Manau, kad Latvijoje buvo padaryta didžiulė klaida, kai po tokio incidento buvo atleistas ministras. Nes tai yra precedentas, kur trečiųjų šalių žvalgybos mato: norėdamos sukelti precedentą atleisti ministrą ar sukelti Vyriausybės krizę, jos gali labai nesunkiai padaryti tokią provokaciją“, – akcentavo jis.
Vis tik, politiko teigimu, bepiločių orlaivių fiksavimas turėtų būti prioritetinė gynybos investicijų sritis.
„Akivaizdu, kad mūsų silpnoji vieta yra tai – jei ir yra stebėsena ties siena, lyg ir pamatome kažkokį droną, tačiau, kur jis nukeliauja vėliau – nežinome. Ir tai yra didelė mūsų silpnybė. Prioritetinės investicijos gynyboje turi būti orientuotos būtent į tai“, – dėstė V. Sinkevičius.
Kaip skelbta, Nacionalinis krizių valdymo centras (NKVC) sekmadienį vakare pranešė apie Utenos rajone, Samanės kaime, lauke rastą nukritusį ir sudužusį galimai karinį droną. NKVC pažymėjo, kad Lietuvos kariuomenės pateikta informacija, radarai sekmadienį drono nefiksavo.
NKVC vadovas Vilmantas Vitkauskas LRT radijui teigė, kad šalies teritorijoje greičiausiai nukrito ukrainiečių dronas. Vėliau buvo pranešta, kad jis turėjo sprogstamųjų medžiagų, jos buvo neutralizuotos.
Šiuo klausimu pirmadienį prezidentas Gitanas Nausėda suorganizavo susitikimą su krašto apsaugos ministru Robertu Kaunu. Po jo šalies vadovas teigė, kad perspėjimo sistema dėl dronų neveikia tinkamai.
Vis tik R. Kaunas LRT televizijai pirmadienį teigė turįs tiek prezidento, tiek premjerės Ingos Ruginienės pasitikėjimą. Be to, jis nurodė, kad ministro kėdės nesilaiko.
Savo ruožtu, reaguodama į incidentą, premjerė I. Ruginienė trečiadienį šauks Nacionalinio saugumo komisijos (NSK) posėdį. Taip pat ji akcentavo, kad dažnėjant oro erdvės pažeidimams, yra nuosekliai stiprinami tiek oro erdvės stebėjimo, tiek ir gyventojų informavimo pajėgumai.
ELTA primena, kad Rusijos karinėms pajėgoms nuo kurso nukreipiant ukrainiečių dronus, Baltijos šalyse bei Suomijoje pastaraisiais mėnesiais fiksuojami oro erdvės pažeidimai.
Tuo metu Ukrainos karinėms pajėgoms tęsiant bepiločių orlaivių atakas Rusijos teritorijoje, Kremlius reiškia kaltinimus Baltijos šalims, neva šios leidžia strategiškai išnaudoti savo teritoriją ukrainiečių rengiamoms karinėms operacijoms.
