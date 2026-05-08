Teisėjų taryba patarė prezidentui Gintaro Godos kandidatūrą teikti į Aukščiausiojo Teismo teisėjus

Už tai balsavo keturiolika tarybos narių.
Pagal įstatymus buvęs KT teisėjas be atrankos ir egzamino gali būti paskirtas LAT teisėju.
60-metis G. Goda yra buvęs KT teisėjas, jo pirmininko kadencija baigėsi šiemet kovą. LAT jis yra dirbęs ir anksčiau 2005–2017 m.
1995 m. Vilniaus universitete teisininkas apgynė daktaro disertaciją „Kardomasis kalinimas ir žmogaus teisių apsauga (lyginamoji teisinė analizė)“.
1995–2002 m. G. Goda buvo Teisės instituto mokslinis bendradarbis, Lietuvos apeliacinio teismo, Teisingumo ministerijos, Seimo kanceliarijos Teisės departamento konsultantas, 1996–2002 m. – Vyriausiosios rinkimų komisijos narys. 2002–2005 m. – Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjas, nuo 2005 m. liepos mėn. – LAT teisėjas. Stažavosi įvairiose Vokietijos, Austrijos aukštosiose mokyklose ir teisinėse institucijose.
LAT teisėjus skiria ir atleidžia Seimas prezidento teikimu.
Prezidento patarėjas Andrius Kabišaitis per Teisėjų tarybos posėdį sakė, kad G. Goda aktyviai dalyvauja teisėkūros kūrime, jis turi didelę įtaką teisinės sistemos raidai.
G. Goda prisidėjo prie įvairių įstatymų projektų rengimo, buvo darbo grupės, rengusios Baudžiamojo proceso kodeksą, narys, jis yra mokslinės monografijos, keleto vadovėlių, knygų ir daugelio mokslinių straipsnių baudžiamojo proceso teisės klausimais autorius ir bendraautoris.
Naujausi komentarai