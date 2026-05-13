Teismas nagrinės „Nemuno aušros“ skundą dėl VRK sprendimo neskirti partijai dotacijos

Kaip skelbta anksčiau, LVAT partijos „Nemuno aušra“ skundą nutarė priimti nagrinėti balandžio 15 d.
Balandžio 2 d. VRK nusprendė „Nemuno aušrai“, pripažintai šiurkščiai pažeidusia įstatymą, neskirti daugiau nei 240 tūkst. eurų siekiančios pusmečio dotacijos.
Būtent šį komisijos sprendimą partija apskundė LVAT.
VRK balandį konstatavo, kad „Nemuno aušra“ pažeidė Finansinės apskaitos įstatymo tvarką, kai partijos lyderiui, parlamentarui Remigijui Žemaitaičiui ir Seimo nariai, „aušrietei“ Daivai Petkevičienei pervedė beveik 50 tūkst. eurų už jų automobilių nuomą. Nurodoma, jog tokiu būdu valstybės biudžeto asignavimai buvo panaudoti ne pagal paskirtį, o finansinių ataskaitų rinkinyje pateikti duomenys buvo klaidingi.
LVAT yra gavęs ir R. Žemaitaičio bei D. Petkevičienės skundus dėl VRK sprendimo.
Vasario pradžioje pilietinė iniciatyva „Viešpirkiai“ paskelbė apie „Nemuno aušros“ 2024 m. sausio 17 d. sudarytą automobilio nuomos sutartį, kurios vertė – 31,5 tūkst. eurų. Ji galiojo iki tų pačių metų lapkričio 13 dienos, tačiau buvo paviešinta tik šių metų sausio 29 dieną. Sutartyje matyti, kad pirkėjas yra „Nemuno aušra“, o tiekėjas – partijos lyderis R. Žemaitaitis.
