URM: Lietuva smerkia TOK sprendimą atšaukti ribojimus Baltarusijos sportininkams

„Lietuva smerkia TOK Vykdančiosios tarybos šiandien priimtą sprendimą rekomenduoti tarptautinėms sporto federacijoms atsisakyti draudimo Baltarusijos sportininkams dalyvauti tarptautinėse sporto varžybose, tokiu būdu atverdama jiems duris ir į 2028 metų Los Andželo Olimpines žaidynes, Pasaulio bei Europos čempionatus“, – rašoma ministerijos pranešime.
„Tenka apgailestauti, kad TOK funkcionieriai, vietoje to, kad toliau principingai laikytųsi Olimpinės Chartijos principų, pasidavė Rusijos ir Baltarusijos spaudimui ir priėmė mums nepriimtiną sprendimą. Šių metų pradžioje leidusi Rusijos ir Baltarusijos paralimpiečiams dalyvauti 2026 metų Milano-Kortinos Žiemos paralimpinėse žaidynėse, šiandieniniu TOK Vykdančiosios tarybos sprendimu TOK ne tik atveria olimpines duris Baltarusijos sportininkams, bet ir galimai ruošia dirvą analogiškam žingsniui agresorės Rusijos sportininkų atžvilgiu“, – rašoma jame.
Ministerija pabrėžia, kad priežastys, dėl kurių 2022 metais buvo įvesti draudimai Rusijos ir Baltarusijos sportininkų atžvilgiu, iki šiol nėra panaikintos, nes Rusija jau daugiau nei ketverius metus tęsia plataus masto agresiją prieš Ukrainą, o Baltarusija jai padeda.
„Pastaruoju metu Rusijos atakos prieš Ukrainą intensyvėja ir vis dažniau nukreipiamos prieš civilius gyventojus. Praktiškai kasdien apšaudomi Ukrainos miestai ir gyvenvietės, naikinama kritinė energetikos ir kita civilinė infrastruktūra. Tikslingai taikomasi į gyvenamuosius namus, ligonines, mokyklas ir vaikų darželius. Rusija toliau žudo nekaltus Ukrainos žmones, tarp jų ir vaikus“, – teigia URM.
Ministerija atkreipia dėmesį, kad Rusijos atakos prieš Ukrainą nebuvo nutrauktos nei per 2024 metų Paryžiaus Olimpines ir Paralimpines žaidynes, nei 2026 metų Milano-Kortinos Žiemos Olimpinių ir Paralimpinių žaidynių metu, ko reikalauja Olimpinė Chartija.
„Dešimtys Ukrainos sportininkų ir trenerių, galėjusių dalyvauti Olimpinėse žaidynėse, Pasaulio ir Europos čempionatuose, buvo nužudyti Rusijos apšaudymų metu arba žuvo gindami savo šalį nuo agresorės“, – rašoma pranešime.
„Lietuva pasilieka teisę kartu su Ukraina ir kitais tarptautiniais partneriais imtis priemonių, užkertant kelią Rusijos ir Baltarusijos atletams dalyvauti tarptautinėse varžybose, rengiamose Lietuvoje ir šalių partnerių teritorijoje“, – teigiama jame.
BNS skelbė, kad apribojimai Rusijos sportininkams lieka galioti. Rusijai 2022 metų vasarį pradėjus invaziją į Ukrainą, sportininkams iš Rusijos ir Baltarusijos buvo uždrausta dalyvauti tarptautinėse varžybose, nors kai kuriems buvo leista varžytis kaip neutraliems dalyviams.
Savo ruožtu Lietuvos tautinis olimpinis komitetas (LTOK) sprendimą atšaukti ribojimus Baltarusijos sportininkams ketvirtadienį pavadino nuviliančiu.
Anot komiteto, TOK sprendimas palengvina sąlygas Rusijos agresiją remiančios šalies sportininkams sugrįžti su savo simbolika į tarptautinę areną.
TOK vykdomąjį komitetą sudaro 15 narių – TOK prezidentė ir keturi viceprezidentai bei 10 narių. Baltijos šalių atstovų vykdomajame komitete nėra.
