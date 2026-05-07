Užgeso politikės gyvybė: netrukus turėjo švęsti 50-metį

Gegužės 6 d. po kovos su sunkia liga mirė Kelmės rajono savivaldybės tarybos narė, opozicijos lyderė Lina Samulytė (1976-05-30 – 2026-05-06).
„Reiškiame nuoširdžią užuojautą velionės šeimai, artimiesiems, bendražygiams ir visiems ją pažinojusiems. Telydi šviesus atminimas“, – užuojautą reiškė savivaldybės atstovai.
Politikė kelis kartus kandidatavo į Seimą, 2023 metais buvo kandidatė į Kelmės rajono savivaldybės mero postą.
Kaip rašoma Vyriausiosios rinkimų komisijos puslapyje, moteris buvo Kelmės gyvūnų mylėtojų asociacijos steigėja bei pirmininkė; Lietuvos žaliųjų partijos valdybos narė, Kelmės skyriaus pirmininkė; „Caritas“ narė.
Ji nuo 2003 iki 2010 metų ėjo Kelmės turizmo ir verslo informacijos centro direktorės pareigas.
