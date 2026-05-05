Veryga: Paluckas turėtų trauktis iš Seimo

„Manau, reiktų (G. Paluckui – BNS) dėti mandatą ir palikti Seimą“, – LRT televizijai antradienį sakė A. Veryga.
Jis pabrėžė, kad Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga anksčiau buvo skeptiška ir dėl G. Palucko vadovavimo Vyriausybei.
„Seime atsimenat turbūt istorijas dėl nebaigtų mokėti baudų, dėl savotiškai neatliktos bausmės, (...) dėl jo kaip kandidato į tuometinius premjerus irgi turėjome savo nuomonę pakankamai skeptišką būtent dėl tų buvusių istorijų. Deja, bet tas mūsų nuogąstavimas, ko gero, kad labiau negu su kaupu pasitvirtina“, – kalbėjo politikas.
„Valstiečių“ lyderio teigimu, tai logišku žingsniu laikytų ir dalis pačių socialdemokratų.
„Nežinau, kodėl partijos pirmininkas nesiūlo ar neragina pasitraukti iš Seimo, nežinau motyvų, bet žinau iš kitų socialdemokratų, tikrai ne iš vieno Seime esančio ar buvusio asmens, kad jie tikrai matytų tai kaip logišką žingsnį“, – kalbėjo A. Veryga.
Jis teigė manantis, kad G. Palucko pasitraukimas iš parlamento padėtų socdemų reputacijai, kai šios partijos situacija „ir šiaip nėra labai gera“.
Kaip rašė BNS, G. Paluckas sustabdė narystę Lietuvos socialdemokratų partijoje (LSDP), tačiau ketina likti Seime ir socdemų frakcijoje. Partijos lyderiai anksčiau sakė, kad politikas pats turi priimti sprendimą dėl darbo parlamente.
Generalinei prokurorei Nidai Grunskienei antradienį paprašius naikinti politiko teisinę neliečiamybę, G. Paluckas sutiko, kad tai būtų daroma supaprastinta tvarka. Seimas galutinai dėl jo imuniteto dar turės apsispręsti balsavimu.
Leidimas patraukti Seimo narį baudžiamojon atsakomybėn suteikiamas, kai jį palaiko bent 71 parlamentaras iš 141.
Generalinės prokurorės rašte parlamentui nurodoma, kad G. Paluckas su žmona neaiškiomis pajamomis galėjo įgyti daugiau nei 344 tūkst. eurų vertės turto. Ilmai Paluckienei jau pateikti įtarimai dėl galimo neteisėto praturtėjimo.
Teisėsauga balandžio pabaigoje areštavo G. Paluckui ir jo sutuoktinei priklausančius butus Vilniuje, Trinapolio ir Lvivo gatvėse, tačiau kitas šeimos turtas kol kas neareštuotas.
