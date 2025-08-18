Vėsaitė nesidžiaugia: žiauresni yra „valstiečiai“

Parlamentarė pažymi, jog ją labiausiai neramina kai kurių Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos atstovų požiūris į civilinės partnerystės ir reprodukcinės sveikatos įstatymo projektus.
„Jeigu ne Skvernelio ego – man Seimo pirmininko postą, arba einam lauk iš koalicijos, galėjom dirbti su demokratais ir jų ministrais. Kaip su dabartiniais partneriais seksis išlaikyti socdeminį veidą – turiu daug abejonių“, – pirmadienį feisbuke rašė B. Vėsaitė.
„Va, jau Vėgėlė išstojo, kad nebūtų partnerystės, turiu abejonių dėl reprodukcinės sveikatos įstatymo. Žodžiu, yra tokių (klausimų – ELTA), kur mes turime kitokią nuomonę nuo „valstiečių“, lenkų, nuo Vėgėlės (…). „Nemuno aušra“ irgi nėra už tai, bet žiauresni yra „valstiečiai“. Nu gal ne „valstiečiai“, bet būtent lenkai“, – Eltai sakė politikė.
Kaip skelbta anksčiau, sekmadienį posėdžiavusi LSDP taryba nutarė į naują valdančiąją daugumą kviesti Remigijaus Žemaitaičio „Nemuno aušrą“ ir Aurelijaus Verygos „valstiečius“ – iki šiol koalicijoje dirbę Sauliaus Skvernelio Demokratai „Vardan Lietuvos“ kvietimo nesulaukė.
ELTA primena, kad šeimos planavimą, nėštumo nutraukimą, motinystę bei lytinį švietimą reglamentuojantį Reprodukcinės sveikatos įstatymo projektą Seimas ėmėsi svarstyti gegužę.
Šis įstatymo projektas įžiebė aršias diskusijas. Kritiškai apie siūlymą pasisakė ir prezidentas Gitanas Nausėda.
Tiesa, projekto iniciatorė B. Vėsaitė šalies vadovui atrėžė, jog prezidentas neturėtų aiškinti moterims, kaip joms elgtis su savo kūnu.
Naujausi komentarai