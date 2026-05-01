Vilija Blinkevičiūtė – Socialdemokratų partijos garbės pirmininkė

Apie tai, kad V. Blinkevičiūtė yra kviečiama tapti garbės pirmininke, savo kalboje užsiminė laikinasis partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius LSDP suvažiavimo Jonavoje metu.
„Šiandien noriu tarti ypatingą padėką žmogui, kurio vardas neatsiejamas nuo šiuolaikinės Lietuvos socialdemokratijos, žmogui, kuris sunkiu metu sugebėjo partiją išlaikyti vieningą; žmogui, kuris niekada neprarado ryšio su paprastu žmogumi. Žmogui, kuris daugybei Lietuvos žmonių tapo socialinio jautrumo, pagarbos ir žmogiškumo simboliu", – teigė M. Sinkevičius.
„Miela V. Blinkevičiūte, jūs tapote viena ryškiausių Lietuvos socialdemokratijos figūrų modernios Lietuvos istorijoje. Jūsų politinis kelias – ne politinio triukšmo istorija, tai tarnystės žmogui istorija. (…) LSDP istorijoje jūsų vardas jau yra garbingai įrašytas. Miela Vilija, ačiū jums už jūsų stiprybe, už jūsų širdį, už jūsų ištikimybę žmogui ir Lietuvai“, – į europarlamentarę kreipėsi laikinasis LSDP pirmininkas.
Šiuo metu LSDP garbės pirmininkai yra Vytenis Povilas Andriukaitis ir Česlovas Juršėnas.
V. Blinkevičiūtė LSDP pirmininkės pareigas ėjo dvi kadencijas nuo 2021 metų.
ELTA primena, kad 2024 m. rinkimų metu viešai svarstyta, ar V. Blinkevičiūtė imsis vadovauti Vyriausybei, jeigu jos politinė jėga laimės rinkimus. Vis dėlto, politikė siekti premjerės posto atsisakė ir pasiūlė jau dabar atsistatydinusio Gintauto Palucko kandidatūrą.
