Vilija Targamadzė paliko Demokratų frakciją „Vardan Lietuvos“, prisijungė prie socialdemokratų

Ketvirtadienį per vakarinį Seimo posėdį paskelbtas jos pareiškimas dėl frakcijos keitimo.
Parlamentarė BNS sakė, kad tokį jos sprendimą lėmė tai, jog demokratai neužtikrino jai vietos Seimo Švietimo ir mokslo komitete.
Šiuo metu Švietimo komitetui priklauso demokratė Agnė Jakavičiutė-Miliauskienė.
„Aš esu švietimo žmogus. Kai mane kvietė, man buvo žadėta vieta Švietimo ir mokslo komitete. Įvertindama savo situaciją, savo mokslinę ir pedagoginę veiklą, gyvenimišką, vadybinę patirtį, pasiryžau sugrįžti (į Seimą – BNS) grynai dėl švietimo, nes švietime yra nemažai problemų, kur galėčiau turėti savo indėlį, padėti jas spręsti. Tačiau taip išėjo, kad pas demokratus negaunu šitos vietos, teks priimti kitus sprendimus“, – ketvirtadienį BNS teigė V. Targamadzė.
Anot parlamentarės, priklausymas kitai frakcijai jai garantuotų vietą Seimo Švietimo ir mokslo komitete.
„Priimtas iš pragmatinių sumetimų“
Demokratų frakcijos Seime seniūnas Lukas Savickas ketvirtadienį BNS sakė, kad V. Targamadzės sprendimas priimtas iš pragmatinių sumetimų.
„Galima įžvelgti, kad ir savanaudiškai (priimtas sprendimas – BNS). Tiesiog bandoma užsitikrinti sau tokį postą, kokio nori. Pamirštama, kad pats mandatas iškovotas, visų pirma, pačios politinės organizacijos per rinkimus ir ji prisijungė prie Seimo vidury kadencijos“, – kalbėjo jis.
Tiesiog bandoma užsitikrinti sau tokį postą, kokio nori.
Pasak seniūno, V. Targamadzei siūlyta tapti pakaitine Švietimo ir mokslo komiteto nare, Ateities komiteto nare, kur svarstoma daug su švietimu, edukacija susijusių klausimų.
„Bet žiūrint labai pragmatiškai Vilijai tai, matyt, buvo nepriimtina. Džiaugiuosi, kad frakcija laikosi labai tvirtai ir aiškiai, kad dabartinė mūsų atstovė Agnė Jakavičiutė-Miliauskienė puikiai atlieka savo pareigas ir esame tikri, kad ir toliau jas atliks“, – sakė L. Savickas.
Partijos vedlys sako situacijos nedramatizuojantis
partijos lyderis sako situacijos nedramatizuojantis, politikės trauktis iš Seimo neketinantis raginti.
„Aš tai tikrai nedramatizuosiu situacijos, man tiesiog galbūt norėtųsi, kad žmogus – profesorė, švietimietė – grįstų savo veiksmus pagarba ir dialogu. Nes visgi Vilija Targamadzė buvo išrinkta į Seimą Demokratų sąjungos sąraše, partija skyrė resursus, partiečiai tikrai sunkiai dirbo, kad padėtų jai būti išrinktai tame sąraše. Atrodo labai keistas tas veiksmas, kai paliekama frakcija“, – BNS ketvirtadienį sakė demokratų vadovas Virginijus Sinkevičius.
„Aš tikrai neraginsiu (palikti Seimą – BNS), tai yra jos sąžinės reikalas“, – pridūrė jis.
Man atrodo, tos tokios tinkamos pagarbos šiuo atveju tikrai pritrūko.
Pasak demokratų vedlio, apie tokį sprendimą tiek jis, tiek partiečiai sužinojo iš žiniasklaidos.
„Man atrodo, tos tokios tinkamos pagarbos šiuo atveju tikrai pritrūko, – sakė V. Sinkevičius. – Mums gera pamoka, kad nereikia tų legionierių, o reikia auginti savo lyderius. Mes turime nuostabius žmones, labai stiprius skyriuose, regionuose ir turime dėti maksimalias pastangas juos auginti kaip tikruosius tuos politikus, kurie atėję gebės kurti tiltus, ryšį su kolegomis tiek frakcijoje, tiek bendrai Seime.“
Po V. Targamadzės pasitraukimo Demokratų frakcijoje liko 13 narių.
BNS rašė, kad V. Targamadzė į Seimą grįžo balandžio pabaigoje, iš jo pasitraukus Demokratų frakcijos nariui Giedrimui Jeglinskui. Ji į parlamentą išrinkta pagal Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ sąrašą.
Politikė turi edukologijos mokslų daktaro laipsnį, prieš tapdama parlamentare dirbo Vilniaus universitete, taip pat tuometiniame Vilniaus pedagoginiame universitete.
Ji dirbo ir praėjusios kadencijos Seime.
(be temos)
(be temos)