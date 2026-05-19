Virginijus Sinkevičius: LSDP lyderis turėtų vadovauti Vyriausybei

„Aš, gavęs tokį stiprų partijos mandatą ir matydamas, kad partijos reitingai nuosekliai eina žemyn, imčiausi vis dėlto lyderystės reformuoti Vyriausybę ir turbūt eiti ministro pirmininko pareigas“, – BNS antradienį sakė V. Sinkevičius.
„Akivaizdu, kad jis turi daug stipresnį partijos palaikymą. Jis turi partijos mandatą. Jis yra politikas. Ir tai, aišku, suteiktų jam daug tvirtesnį pagrindą. Dabartinis (Ingos – BNS) Ruginienės reitingas, nori ar nenori tą pripažinti, bet aš net neabejoju – net ir socialdemokratų viduje kelia daug abejonių, ar tai buvo teisingas pasirinkimas, kiek ilgai galės jie tverti su tuo pasirinkimu“, – teigė jis.
Kaip rašė BNS, gegužės 1-ąją LSDP suvažiavimas M. Sinkevičių pirmininku išrinko iki 2029 metų.
Naujasis pirmininkas teigė neatmetantis, kad iki Seimo kadencijos pabaigos galėtų palikti Jonavos mero kėdę ir pradėti darbą centrinėje valdžioje.
Politikas teigia postų nesivaikantis, tačiau pabrėžia, kad vadovauti socdemams per atstumą sudėtinga.
Vis tik socialdemokratų lyderis pabrėžė, kad jo pirminis planas išlieka kitąmet siekti dar vienos Jonavos mero kadencijos, o ministro pirmininko posto jis nesieks.
Po 2024 metų Seimo rinkimų valdančiąją koaliciją socialdemokratai buvo sudarę su „Nemuno aušra“ ir demokratais, tačiau pernai rudenį pertvarkė daugumą, į ją vietoje demokratų pakviesdami Lietuvos valstiečių ir žaliųjų ir krikščioniškų šeimų sąjungos parlamento frakciją.
Diskusijas dėl galimo koalicijos keitimo pastaruoju metu paskatino „Nemuno aušros“ atstovų balsavimas prieš Kapčiamiesčio poligono steigimą Seime pateikimo stadijoje.
M. Sinkevičius anksčiau teigė, kad pokalbiai su demokratais vyksta, tačiau aktyvios derybos nevedamos.
BNS žurnalistės kelionę į Strasbūrą apmokėjo ES. Pranešimo turiniui tai įtakos neturi.
Naujausi komentarai