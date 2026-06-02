VRK panaikino Jevgenijaus Šuklino Seimo nario mandatą, rinkimai numatomi rudenį

VRK nariai sprendimą priėmė vienbalsiai.
Kadangi parlamentaras buvo išrinktas Nalšios šiaurinėje vienmandatėje apygardoje, čia bus rengiami nauji Seimo nario rinkimai. Anot VRK, juos surengti numatoma rudenį.
BNS skelbė, kad Seimo liberalas, buvęs žinomas sportininkas, eidamas 41-uosius gyvenimo metus, mirė praėjusią savaitę staiga pablogėjus sveikatai.
Prieš pusantro mėnesio žiniasklaida skelbė, kad grįžus po atostogų, kur susirgo virusu, vyrui buvo atlikta operacija dėl išsivysčiusios infekcijos. Taip pat jam diagnozuota plaučių pneumonija.
Politiko karjerą J. Šuklinas pradėjo 2014 metais Visagino savivaldybės taryboje, kur dirbo dešimtmetį, 2023 metais laikinai ėjo Visagino mero pareigas.
Liberalų sąjūdžiui J. Šuklinas priklausė nuo 2022-ųjų, o į Seimą buvo išrinktas 2024-aisiais.
Jis gimė 1985 metais Rusijos Glazovo mieste, buvo įgijęs viešojo administravimo magistro laipsnį.
J. Šuklinas yra ne kartą užėmęs prizines vietas irklavimo pasaulio čempionatuose, dalyvavo 2012 metų Londono olimpinėse žaidynėse.
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