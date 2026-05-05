 Vyriausioji rinkimų komisija tirs Laisvės partijai skirtų valstybės lėšų naudojimą

2026-05-05 22:42
BNS inf.

Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) tirs neparlamentinei Laisvės partijai skirtų valstybės lėšų naudojimą po to, kai kovą žiniasklaida pranešė apie paslaugas, pirktas iš partiečių ir su politine jėga susijusių žmonių.

Tokį sprendimą VRK antradienio nuotoliniame posėdyje priėmė bendru sutarimu.

„Pradedame tyrimą, (jį atliksime – BNS) iki birželio 25 dienos“, – paskelbė VRK pirmininkė Lina Petronienė.

Tyrimo komisija ėmėsi po to, kai naujienų portalo „15min“ atlikta analizė parodė, kad Laisvės partija nuo 2024-ųjų iš savo narių ir su partija susijusių asmenų pirko paslaugų bent už 58,9 tūkst. eurų.

Kaip antradienio posėdyje pranešė VRK Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriaus vedėja Milda Pocevičiūtė, dėl valstybės biudžeto lėšų panaudojimo tokiu būdu buvo gauti du skundai.

Juose keliami klausimai, ar teisėtai naudotos partijai skirtos lėšos, ar paslaugų sutartys nenaudotos kaip netiesioginis partiečių finansavimo būdas.

Laisvės partijos atstovė Vaiva Savickė „15min“ anksčiau nurodė, kad su partiečiais ir partijai artimais asmenimis politinė jėga dirbo, nes jie pasiūlė kokybiškas paslaugas už rinkos kainą.

Jos teigimu, paslaugų teikėjai buvo parinkti ne konkurso būdu, nes tokios prievolės nėra Viešųjų pirkimų įstatyme.

VRK duomenimis, nuo 2021 metų Laisvės partija gavo beveik 1,53 mln. eurų valstybės dotacijų. Ši suma ir yra keliskart mažesnė už gaunamą konservatorių ar dabartinių valdančiųjų socialdemokratų.

