Vyriausybė neturi duomenų apie „aušriečių“ lyderio minimą perversmą, vadina politiniu spektakliu

„Aušriečių“ pirmininkas gegužės 22-ąją „OpTV“ laidoje pareiškė manąs, kad rugsėjį–spalį „pamatysime mūsų valstybės vidaus perversmą“. Jis tvirtino, jog perversmas bus „brutalus“, jame ketinasi imtis „fizinių susidorojimų“.
Kaip teigiama premjerės atstovo Igno Dobrovolsko komentare BNS, „Vyriausybė dėl tariamo „vidaus perversmo“ informacijos neturi“. Jame taip pat rašoma, jog pasisakymus įvertins teisėsauga, tačiau tokie teiginiai „labiau primena politinį spektaklį nei faktais paremtą informaciją“.
BNS rašė, kad prokuratūra jau pavedė policijai įvertinti R. Žemaitaičio teiginius.
Ministrės pirmininkės atstovo tikinimu, „aušriečių“ lyderio pasisakymai ne pirmą kartą peržengia politinės kultūros ir atsakingo viešo kalbėjimo ribas.
Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius R. Žemaitaičio teiginius dar trečiadienį BNS vadino nusišnekėjimu, turinčiu mažai ką bendro su sveiku protu. Tuo metu Seimo vadovas Juozas Olekas paragino politikus ir visuomenės veikėjus „apraminti leksiką“, jo teigimu, hiperbolizuojančią įvykius Lietuvoje.
Kaip rašė BNS, policija jau yra pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl R. Žemaitaičio pasisakymų to paties kanalo laidoje kovo 10-ąją, kai parlamentaras perversmu pavadino Kovo 11-ąją, o Nepriklausomybės akto signatarus – sukilimo dalyviais.
Ikiteisminis tyrimas atliekamas pagal straipsnį, numatantį atsakomybę už viešą pritarimą tarptautiniams, taip pat SSRS ar nacistinės Vokietijos nusikaltimams, jų neigimą ar šiurkštų menkinimą.
Teisėsauga taip pat atlieka tyrimą dėl galimo sukčiavimo, siekiant nustatyti, ar nebuvo padarytas nusikaltimas, kai R. Žemaitaitis ir kita partijos narė Daiva Petkevičienė savo automobilius nuomojo „Nemuno aušrai“ ir kartu patys jais naudojosi.
„Nemuno aušros“ pirmininkas pirmosios instancijos teisme pernai gruodį jau yra pripažintas kaltu dėl neapykantos kurstymo ir Holokausto neigimo. Šis nuosprendis apskųstas, byla baigiama nagrinėti Apeliaciniame teisme.
Baudžiamoji byla parlamentarui iškelta dėl jo įrašų apie žydus, paskelbtų prieš kelerius metus socialiniame tinkle „Facebook“, viešų pasisakymų. Juose, be kita ko, Izraelis vadintas gyvuliais, teigta, kad žydai prisidėjo prie lietuvių tautos naikinimo.
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