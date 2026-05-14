Žemaitaičio ir Petkevičienės kabinetuose Seime – FNTT kratos

Tai užfiksavo vietoje dirbanti Eltos žurnalistė. Vėliau tai patvirtino ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) pareigūnai. Be to, tarnybos teigimu, kratos atliekamos ir „Nemuno aušros“ partijos būstinėje.
Vietoje dirbanti Eltos žurnalistė informavo, kad keli FNTT pareigūnai R. Žemaitaičio kabinetą paliko po maždaug pusantros valandos. Apie 10.30 val. kratas atlikę pareigūnai išėjo iš Seimo.
Eltos žurnalistės teigimu, jie nešėsi rudą voką, primenantį naudojamus pašto siuntiniams.
Iš pradžių pareigūnai užfiksuoti įeinantys ir į „Nemuno aušros“ vicepirmininko Roberto Puchovičiaus kabinetą, tačiau pats parlamentaras tikina jog pas jį jokios kratos kabinete nevyksta.
„Pas mane jokių kratų nėra (…). Pas mus yra frakcija, tai yra trys kabinetai – mano, Tado Sadauskio ir Remigijaus Žemaitaičio. Tai nei pas mane, nei pas Tadą nieko nevyksta“, – sakė R. Puchovičius.
„Kol kas žiūri pas Remigijų Žemaitaitį (kabinete – ELTA) kažką ir viskas (…). R. Žemaitaitis kol kas dar neatvažiavo. Turbūt (atvažiuos – ELTA) (...). Kol kas jokių žinių neturiu, man niekas nieko nesako. Man sunku kažką komentuoti, pasakyta, kad galiu laisvai vaikščioti, mano kabinete niekas neina. Man jokių įtarimų nėra“, – akcentavo jis.
Kaip skelbta, FNTT patvirtino, kad atliekant ikiteisminį tyrimą dėl galimo sukčiavimo, ketvirtadienį atliekamos kratos parlamentarų „aušriečių“ R. Žemaitaičio ir D. Petkevičienės darbo vietose ir partijos „Nemuno aušra“ būstinėje.
Kaip teigiama FNTT pranešime, kratos minėtų politikų darbo vietose Seime ir „Nemuno aušra“ būstinėje vykdomos, atliekant tyrimą dėl Seimo narių automobilių nuomos partijai.
VRK dėl automobilių nuomos nustatė pažeidimus
Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) kovą nusprendė, kad partija „Nemuno aušra“, 2024 m. iš savo lyderio R. Žemaitaičio bei partijos narės D. Petkevičienės nuomodamasi automobilius ir jiems už nuomą sumokėjusi iš partijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų, lėšas panaudojo ne pagal paskirtį, o finansinių ataskaitų rinkinyje pateikti duomenys buvo klaidingi. VRK vertinimu, partija dokumentais negalėjo pagrįsti 49,5 tūkst. eurų išlaidų.
Šie pažeidimai VRK buvo pripažinti šiurkščiais. Dėl to balandžio 2 d. komisija nutarė partijai „Nemuno aušra“ neskirti daugiau nei 240 tūkst. eurų siekiančios pusmečio dotacijos.
Taip pat R. Žemaitaičiui ir D. Petkevičienei nurodyta partijai atitinkamai grąžinti 26 776 bei 15 349 eurus.
Šį VRK sprendimą R. Žemaitaitis, D. Petkevičienė ir partija „Nemuno aušra“ apskundė Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui. Jie siekia, kad komisijos sprendimas būtų panaikintas. Teismas trečiadienį išnagrinėjo bylą ir sprendimą joje ketina skelbti birželio 10 d.
Vasario pradžioje pilietinė iniciatyva „Viešpirkiai“ paskelbė apie „Nemuno aušros“ 2024 m. sausio 17 d. sudarytą automobilio nuomos sutartį, kurios vertė – 31,5 tūkst. eurų. Ji galiojo iki tų pačių metų lapkričio 13 dienos, tačiau buvo paviešinta tik šių metų sausio 29 dieną. Sutartyje matyti, kad pirkėjas yra „Nemuno aušra“, o tiekėjas – partijos lyderis R. Žemaitaitis.
