Žemaitaitis, Vilkaviškyje apstumdęs jaunuolį, pažeidė politikų elgesio kodeksą

Tokį sprendimą trečiadienį priėmė Seimo Etikos ir procedūrų komisija.
Kaip skelbė BNS, sausio 19-osios vakarą Vilkaviškio rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje R. Žemaitaičio susitikimo su vietos bendruomene metu „aušriečių“ vedlys apstumdė jaunuolį, rankose laikiusį lentą su užrašu „Ruzzija“ ir rodykle, vedančia link išėjimo iš pastato.
Jaunuolis reiškė protestą prieš R. Žemaitaitį ir su kitais žmonėmis skandavo „namo, namo, melagi, namo“. Prieš susitikimą pranešta, kad į jį nebus įleidžiami nepilnamečiai ir protestuojantys asmenys.
Sprendimą, jog „Nemuno aušros“ lyderis pažeidė Valstybės politikų elgesio kodeksą, palaikė devyni etikos sargai.
Vienintelė prieš tokį sprendimą balsavusi komisijos narė „aušrietė“ Daiva Žebelienė tikino, kad dar prieš susitikimo pradžią atvykę asmenys provokavo, elgėsi agresyviai.
„Nė vienas šalia nebuvome, bet galvoju, jog norint apsaugoti aplinką, joje esančius žmones, ir įvyko tas galimas susistumdymas“, – kalbėjo ji.
Tuo metu vienas iš išvados rengėjų liberalas Arminas Lydeka tikino, kad kaltinti žmogų, jog šis provokuoja, nėra teisinga.
„Tu, kaip politikas, vis tiek turi elgtis etiškai, teisingai, dorai visose situacijose“, – pabrėžė parlamentaras.
R. Žemaitaitis yra sakęs, kad minėtą jaunuolį pastūmė, nes šis esą stumdė senjorus.
Dėl šio incidento tyrimą buvo pradėjusi prokuratūra, tačiau jį nutraukė. Administracinę teiseną dėl galimo nedidelio viešosios tvarkos pažeidimo pradėjo policija.
„Aušriečių“ lyderis yra daugiausiai dėl savo elgesio Etikos ir procedūrų komisijos dėmesio sulaukiantis parlamentaras.
